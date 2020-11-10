Путин объявил о введении российских миротворцев в Нагорный Карабах. Видео заявления

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в Нагорный Карабах вводятся миротворцы РФ.

Видео с обращением появилось на официальных каналах Кремля (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Так, глава России выделил следующие пункты:

полное прекращение огня начинается 10 ноября;

Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях;

Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными;

в Карабахе разместят российских миротворцев;

все транспортные узлы в Карабахе разблокируются;

рассчитывает, что договоренности создадут условия для долгосрочного урегулирования.

Путин заявил, что достигнутые договоренности создадут условия для долгосрочного урегулирования кризиса в Карабахе в интересах обоих народов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Между Арменией, Азербайджаном и Россией подписано заявление о прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе.