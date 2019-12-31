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31 декабря • обновлено в 21:49
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Путин обвинил Польшу в сговоре с Гитлером: в Германии жестко ответили

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СССР вместе с нацистской Германией вторглись в Польшу, вместе разделив ее территорию.

Об этом в Twitter сообщил посол Германии в Польше Рольф Никель, комментируя скандальное заявление президента РФ Владимира Путина.

"Позиция федерального правительства ясна: пакт Молотова - Риббентропа служил для подготовки преступного вторжения нацистской Германии в Польшу. СССР вместе с Германией участвовал в этом жестоком разделе Польши", – заявил дипломат.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на своей пресс-конференции Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также он выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

Путин также заявил, что Польша якобы в сговоре с Гитлером развязала Вторую мировую войну.

В ответ на это Польша заявила, что российская сторона "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи, которые уже были осуждены даже советским лидером Никитой Хрущевым".

Позже прокремлевские пропагандисты попытались оправдать скандальное заявление Путина о предыстории начала Второй мировой войны, которое раскритиковало МИД Польши.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Вторая мировая война
Персона
Владимир Путин
Место
Германия
Тег
СССР
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Ш. Олег
Ш. Олег
Вот-те на… А посол Никель в курсе, что другие немецкие политики по этому поводу заявили? Я, конечно, понимаю, что, находясь в Польше, хочется сделать полякам приятное, но… Не боится а-та-та, когда домой в Германию приедет? От вышестоящих партайгеноссе, так сказать? :)
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Mega Death
Mega Death
Как то нacpaть на Польшу)) Ее уже сколько раз делили))
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Kasido Jeik
Kasido Jeik
Во память,и все он знает, кто,чё и почем
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Mega Death
Mega Death
Kasido Jeik, За последние пять лет употребление алкоголя в России сократилось на 43%, и продолжительность жизни выросла заметно. Ты про кого пишешь, что спиваются и нищают?
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Kasido Jeik
Kasido Jeik
Kasido Jeik, Если так уважает, пускай хоть детям и внукам, хоть какую то нормальную жизнь в стране сделал, Сталин всех калек фронтовиков, отловил и в дом отдыха на север отправил,тоже из уважения наверное
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