Путин обвинил Польшу в сговоре с Гитлером: в Германии жестко ответили

СССР вместе с нацистской Германией вторглись в Польшу, вместе разделив ее территорию.

Об этом в Twitter сообщил посол Германии в Польше Рольф Никель, комментируя скандальное заявление президента РФ Владимира Путина.

"Позиция федерального правительства ясна: пакт Молотова - Риббентропа служил для подготовки преступного вторжения нацистской Германии в Польшу. СССР вместе с Германией участвовал в этом жестоком разделе Польши", – заявил дипломат.

Stanowisko rządu federalnego jest jasne: Pakt Ribbentrop-Mołotow służył przygotowaniu zbrodniczej wojny napastniczej hitlerowskich Niemiec przeciw Polsce. ZSRR wspólnie z Niemcami uczestniczył w tym brutalnym podziale Polski. — Rolf Nikel (@Amb_Niemiec) 30 грудня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, на своей пресс-конференции Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также он выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

Путин также заявил, что Польша якобы в сговоре с Гитлером развязала Вторую мировую войну.

В ответ на это Польша заявила, что российская сторона "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи, которые уже были осуждены даже советским лидером Никитой Хрущевым".

Позже прокремлевские пропагандисты попытались оправдать скандальное заявление Путина о предыстории начала Второй мировой войны, которое раскритиковало МИД Польши.

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