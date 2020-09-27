Путин обсудил боевые действия в Карабахе с Пашиняном

Алексей Титофф Мир 18:40, 27.09.2020 Обновлено: 18:52, 27.09.2020

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили военный конфликт в Нагорном Карабахе.

Как сообщает пресс-служба Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

"Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений", – говорится в сообщении.

Добавим, что Путин в разговоре с Пашиняном отметил, что нужно не допустить дальнейшей эскалации и прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Напомним, президент Азербайджана и премьер-министр Армении выступили с заявлениями о боях в Карабахе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 сентября на границе Армении и Азербайджана вспыхнул новый конфликт, в Нагорном Карабахе возобновились бои. Правительства Армении и непризнанного Карабаха объявили военное положение.

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