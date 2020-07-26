Путин обиделся на Лукашенко и будет перекрывать его каналы, – оппозиционер

Президент России Владимир Путин затаил обиду на главу Беларуси Александра Лукашенко и намерен играть в "длинную стратегию".

Такое предположение в блиц-интервью OBOZREVATEL озвучил белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько. "Сейчас Путин обижен на Лукашенко, потому как, когда Путин думал про транзит власти, для него самым симпатичным сценарием было поглощение Беларуси", – сказал он.

По прогнозам оппозиционера, теперь глава Кремля будет действовать на долгосрочную перспективу, воздействуя на Беларусь экономически, перекрывая каналы финансирования и играя на пандемии коронавируса.

Лебедько добавил, что руководство России не отказалось от идеи поглощения Беларуси и перенесло этот вопрос "на более длинную перспективу".

В то же время оппозиционер признал, что Лукашенко на посту президента Беларуси остается "удобным" для Кремля. В частности, потому, что сильно привязал страну к РФ экономически и энергетически.

Полную версию блиц-интервью с Анатолием Лебедько скоро читайте на OBOZREVATEL .

Как писал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна осталась единственным союзником России, которого та очень боится потерять. В то же время на встрече с премьером РФ он заявил, что союзы, выстроенные на неравноправной основе, недолговечны.