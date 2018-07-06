Путин неожиданно захотел объединиться с Евросоюзом

Президент России Владимир Путин решил объединить усилия с европейскими странами в борьбе с кибератаками.

Он заявил, что киберугрозы актуальные для всего мира, сообщает московское бюро Associated Press.

"Киберугрозы достигли такого масштаба, что их можно ликвидировать только совместными усилиями международного сообщества", - отметил российский президент на конференции по кибербезопасности в Москве.

Путин подчеркнул, что поэтому важно разработать общие стандарты кибербезопасности, которые будут учитывать интересы всех стран.

"Мы неоднократно видели, что эгоизм некоторых наций, их попытки действовать с учетом своей пользы вредят глобальной информационной стабильности", - сказал он без уточнения, о каких странах идет речь.

Россия, утверждает Путин, вместе со странами ЕС готова разрабатывать общие механизмы защиты персональной информации.

Напомним, ранее в США официально признали вмешательство Кремля в выборы президента страны с целью помощи Дональду Трампу.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в России поспешили оправдаться из-за масштабной кибератаки на Украину.