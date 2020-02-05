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7 февраля • обновлено в 07:32
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"Путин не живой, Зеленский – да!" Шендерович сделал отрезвляющее заявление о России и Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский выглядит вполне живым на фоне умирающих диктатур Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Такое мнение высказал известный российский писатель, драматург и журналист Виктор Шендерович, передает Charter97.org. По его словам, Зеленский – в первую очередь, избранный народом глава государства.

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Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин

"Интерфакс"

"Не тиран, не диктатор, не узурпатор, не вор, не убийца. Это президент. Не нравится – переизберут", – подчеркивает он.

При этом он акцентирует внимание на том, что Путину и Лукашенко при власти ничего уже не светит.

"Совершенно очевидно, что за то время, как в Беларуси маячит, старея, одно лицо, и в России маячит, старея, такое же лицо, в Украине полностью сменилась физиономия", – сказал Шендерович.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению экспертов, очередное обострение на Донбассе, когда чуть ли не каждый день Украина узнает о потерях в рядах защитников, свидетельствует о нарушении одной из ключевых договоренностей между президентами Зеленским и Путиным во время нормандского саммита в Париже – решения о полном прекращении огня, начиная с 1 января 2020 года.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персоны
Виктор Шендерович Александр Лукашенко Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
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canger ralph
canger ralph
"...в Україні повністю змінилася фізіономія". Точно. Не физиономия. Теперь это другая часть тела.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Неужели и для Шендеровича имеет значение национальность? Зелень не меньшая дрянь, чем путин или лукашенко.
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Зеленский - президент, от которого ничего не зависит. Он просто выполняет указания своего хозяина.
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