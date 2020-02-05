"Путин не живой, Зеленский – да!" Шендерович сделал отрезвляющее заявление о России и Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выглядит вполне живым на фоне умирающих диктатур Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Такое мнение высказал известный российский писатель, драматург и журналист Виктор Шендерович, передает Charter97.org. По его словам, Зеленский – в первую очередь, избранный народом глава государства.

Владимир Зеленский и Владимир Путин "Интерфакс"

"Не тиран, не диктатор, не узурпатор, не вор, не убийца. Это президент. Не нравится – переизберут", – подчеркивает он.

При этом он акцентирует внимание на том, что Путину и Лукашенко при власти ничего уже не светит.

"Совершенно очевидно, что за то время, как в Беларуси маячит, старея, одно лицо, и в России маячит, старея, такое же лицо, в Украине полностью сменилась физиономия", – сказал Шендерович.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению экспертов, очередное обострение на Донбассе, когда чуть ли не каждый день Украина узнает о потерях в рядах защитников, свидетельствует о нарушении одной из ключевых договоренностей между президентами Зеленским и Путиным во время нормандского саммита в Париже – решения о полном прекращении огня, начиная с 1 января 2020 года.

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