Путин не заинтересован в мирном урегулировании с Украиной, – бывший евродепутат

Президент России Владимир Путин на данном этапе не заинтересован в мирном урегулировании конфликта с Украиной.

Такое мнение высказал президент аналитического центра "The International Institute For Peace", бывший лидер фракции "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" в Европарламенте Ханнес Свобода, передает "Укринформ".

"Сомневаюсь, что Путин заинтересован в урегулировании сейчас. Почему он должен быть заинтересован, что он выиграет?

Конечно, это затратно – не столько Крым, а то, что он вынужден тратить на Донбасс. Но в политическом плане, особенно сейчас, когда он, возможно, ослаблен из-за коронавируса, я сомневаюсь, что он заинтересован что-то делать", – сказал бывший австрийский евродепутат.

Он добавил, что если бы Путин был заинтересован в нахождении урегулирования, "то уже сделал бы это".

Свобода предположил, что глава РФ понимает, что он сам "подтолкнул Украину в сторону Запада".

"Думаю, надо быть реалистами: должно пройти много времени, чтобы были какие-то реальные изменения в политике России. Можно чего-то достичь с помощью санкций, но они особо не изменят поведение России", – считает Свобода.

Он добавил, что санкции продемонстрировали неэффективность, за исключением ограничительных мер против ЮАР и Ирана.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Владимир Путин похвастался успехами РФ в гонке вооружений. Россия уже якобы будет иметь средства для перехвата гиперзвукового оружия, когда в других странах оно только появится, заявил он.