Путин – не враг: президент Польши сделал скандальное заявление

У Польши нет оснований называть Россию врагом НАТО, хотя некоторые ее действия "неприемлемы".

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции после завершения заседания встречи лидеров НАТО в Лондоне, передает "Европейская правда".

"Нет врагов. НАТО никто не атакует! А если и атакуют, то это делают разве что негосударственные актеры, а именно террористы. Мы не можем говорить о "враге" в отношении какого-либо государства", – заявил Дуда.

При этом он добавил, что агрессия России против Украины является неприемлемой для Польши и НАТО.

"И хотя мы осуждаем действия России, которые не являются приемлемыми, все равно речь не идет о вражде. Россия проводит такие действия в последние 11 лет, это началось с нападения на Грузию, продолжилось в Крыму. Далее, в событиях в Донецке и Луганске роль России также была очень сильной, это не подлежит сомнению", – сказал он.

Анджей Дуда

Как сообщал OBOZREVATEL, НАТО не хочет новой гонки вооружений с Россией, но в то же время считает жесткой свою политику по отношению к Москве.

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