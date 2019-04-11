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Путин не помеха: в Канаде объявили о существенном прогрессе Украины

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Длительная российская агрессия не помешала Украине продолжить воплощение важных реформ и сохранить преданность демократии.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд на заседании постоянного комитета Сената Канады по иностранным делам и международной торговле, передает "Укринформ".

"Несмотря на длительную российскую агрессию в Крыму , Керченском проливе и на востоке страны, власть и народ Украины продемонстрировали твердую приверженность демократии и реформам. Мы отмечаем их постоянные усилия для воплощения большого количества реформ на пути к членству в НАТО", – сказала она.

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Путин не помеха: в Канаде объявили о существенном прогрессе Украины

Replyua.net

Как известно, в начале июля в Торонто состоится ежегодная конференция по вопросам реформ в Украине. В 2018 году это мероприятие прошло в Копенгагене, а в 2017-м – в Лондоне. Главная цель конференции – ознакомить международных партнеров с достижениями нашей страны в проведении системных реформ, а также определить дальнейшие направления взаимодействия и практической помощи Украине на этом пути.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале текущего года Христя Фриланд выступила в Мюнхене с вдохновляющей речью на украинском языке.

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Тема
Реформы в Украине
Персона
Христя Фриланд
Место
Канада
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Журналисты в тюрьмах, свободы слова нет, за это убивают, смотреть и читать можно только то что разрешают.... Хорошая "демократия" в бандеровском концлагере))))
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