Путин не отдаст Курилы Японии: вскрылись настоящие планы Кремля

Россия на самом деле не намерена передавать Японии Курильские острова.

Об этом пишет "РБК" со ссылкой на информированные источники в Кремле. "Таких планов нет", – заверили они.

Кроме того, эксперты считают, что выдвинутые Москвой условия передачи спорных территорий окажутся невыполнимы для Токио.

Курильские острова

Так, японцы считают Курилы своими землями и едва ли пойдут на признание, что острова в настоящее время принадлежат другому государству, — этого не позволяет их менталитет, объяснил источник, близкий к МИД РФ.

В свою очередь бывший посол России в Японии Александр Панов заверил, что принадлежность Южно-Курильских островов для Токио — вопрос престижа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее японские СМИ сообщали, что премьер-министр страны Синдзо Абэ может согласиться на то, чтобы Россия отдала только два острова Курил из четырех, что составляет лишь 7% оспариваемой территории.

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