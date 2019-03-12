|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Путин не отдаст Курилы Японии: вскрылись настоящие планы Кремля

4.3тЧитать материал на украинском

Россия на самом деле не намерена передавать Японии Курильские острова.

Об этом пишет "РБК" со ссылкой на информированные источники в Кремле. "Таких планов нет", – заверили они.

Кроме того, эксперты считают, что выдвинутые Москвой условия передачи спорных территорий окажутся невыполнимы для Токио.

Новости
Борьба за Курилы? Япония пошла на решительные меры против России

Курильские острова

Курильские острова

Так, японцы считают Курилы своими землями и едва ли пойдут на признание, что острова в настоящее время принадлежат другому государству, — этого не позволяет их менталитет, объяснил источник, близкий к МИД РФ.

В свою очередь бывший посол России в Японии Александр Панов заверил, что принадлежность Южно-Курильских островов для Токио — вопрос престижа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее японские СМИ сообщали, что премьер-министр страны Синдзо Абэ может согласиться на то, чтобы Россия отдала только два острова Курил из четырех, что составляет лишь 7% оспариваемой территории.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
10
41
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Курилы и Сахалин принадлежат Японии! война до полной победы!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Питон Каа
Питон Каа
Я вам даже больше скажу, ни к кому из "овец", которых Россия "постригла" их "шерсть" больше не вернется.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Шок. Сенсация. А может и Крым не собирается возвращать?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
2 из 3 ответов | показать все
Александрович Алексей
Александрович Алексей
Kozak Ladya, может назовёте хотя бы одну предпосылку к тому, что это случится в ближайшие лет 5??
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kozak Ladya
Kozak Ladya
Горелов Сергей, И никуды ты милок(х..ло) не денисся. Всё отдаст, с процентами.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения