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Путин не остановится: разведка США дала прогноз по масштабной атаке на Украину

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Масштабное нападение России на Украину в 2019 году является "операционно возможным, но не вероятным".

Об этом говорится в масштабном отчете разведывательного сообщества США относительно основных угроз, стоящих перед миром, передает "Голос Америки".

"Мы оцениваем, что масштабное нападение со стороны Украины, или российских формирований является операционно возможным, но не вероятным в 2019 году", – подчеркнул директор Национальной разведки США Дэн Коутс.

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Путин не остановится: разведка США дала прогноз по масштабной атаке на Украину

В то же время отмечается, что напряжение в отношениях между Украиной и РФ в Азовском и Черном морях будет продолжать усиливаться, "потому что каждая из сторон будет подтверждать суверенные права и возможности действий на море".

"РФ продолжит военную, политическую и экономическую дестабилизацию Украины для того, чтобы повредить усилиям Киева по интеграции в ЕС и усилении связей с НАТО", – заявил в докладе Коутс.

В США считают, что перехват Россией украинских кораблей в Керченском проливе и задержка команд судов в ноябре 2018 года демонстрирует готовность РФ ограничивать свободу навигации Украины в регионе и совершать политическое давление на руководство страны, особенно в преддверии выборов в Украине в этом году.

"Кремль постарается удержать и по возможности расширить свое влияние в странах бывшего Советского Союза, которые он считает, принадлежат к его сфере влияния", – заявили в разведслужбах США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что для уничтожения всего населения Соединенных Штатов хватит 10 межконтинентальных баллистических ракет РС-28 "Сармат".

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Темы
Российская военная угрозаОбострение в Азовском мореРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"демонстрирует готовность РФ ограничивать свободу навигации Украины в регионе и совершать политическое давление на руководство страны, особенно в преддверии выборов в Украине в этом году" в сентябре проходили и никакого давления! А что про выборы, так тут выгода для РФ вообще сомнительная, поскольку могло быть (и было введено, хоть и ограниченное) военное положение, отодвигающее выборы...
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Semenov Igor
Semenov Igor
Зачем наподать на что-то, если это что-то само со временем развалится, поскольку иного не предвидится? - "Чехия нуждается в гастарбайтерах с Украины ― квоту для них планируют увеличить в два раза Правительство Чехии намерено увеличить квоты на трудоустройство украинцев в два раза. Об этом журналистам рассказал глава министерства иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, сообщает «Укринформ». Квота на 21 тыс. человек была установлена еще в 2016 году. По словам министра, данная программа оказалась довольно успешной. Так, высокий спрос на квалифицированных работников, существующий на рынке труда благодаря постоянному экономическому росту Чехии, невозможно удовлетворить за счет внутренних ресурсов. Украинские работники имеют возможность приобрести опыт работы в высокотехнологичных европейских компаниях, а в будущем использовать его на родине. Также трудоустроенные украинцы могут подавать заявки на получение вида на жительство в стране. «Текущая ежегодная мощность ― 21 000 человек. Правительство Чехии рассматривает возможность расширения квоты до 40 000 человек ежегодно, однако окончательное решение еще не принято», ― сообщил Петржичек. Глава МИД также отметил, что рост двустороннего товарооборота между Украиной и Чехией составил 15%. Это произошло благодаря тому, что «некоторые инвесторы открыли для себя украинский рынок как альтернативу российскому, с которого решили уйти" А для особо одаренных расшифровываю: "Украинские работники имеют возможность приобрести опыт работы в высокотехнологичных европейских компаниях, а в будущем использовать его на родине. " - Ага, примерно так.... Что бы этот опыт использовать на родине, надо что бы на родине стояли такие же заводы и так же оснащенные как и в Чехии. А что бы такие заводы на родине стояли и работали, надо что бы продукция этих заводов находила спрос, а где? В Европе не дадут разрастаться конкуренции - защита собственных производителей, а России - не надо (если правительство мозги еще имеет), а надо собственное производство развивать и не впадать снова в зависимость к производству другой страны, в Китае - своих производств хватает. Все, круг замкнулся - откуда на родине будут такие же заводы как и в Чехии? А дальше главные слова и идея: "Также трудоустроенные украинцы могут подавать заявки на получение вида на жительство в стране. «Текущая ежегодная мощность ? 21 000 человек. Правительство Чехии рассматривает возможность расширения квоты до 40 000 человек ежегодно, однако окончательное решение еще не принято», - сообщил Петржичек." Будет принято то или иное решение по цифрам - и будут отбирать из Украины наиболее подготовленные кадры... Собрание в колхозе и председатель докладывает собравшимся о том сколько колхоз выручил денег от продажи той или иной сельхозпродукции и цифры не очень хорошие. В разделе собрания "Разное" председатель зачитывает Заявление Рабиновича с просьбой выдать ему документы, справку с разрешением уйти из колхоза в связи с переездом на историческую родину. В качестве взноса в колхоз Рабинович готов передать достаточно весомую сумму. Голос из зала - Председателдь, а может ну ее нахрен эту сельхозпродукцию, давайте выращивать рабииновичей... а на полученные деньги купим фанеры, построим аэроплан и улетим от сюда к этой самой матери... Скоро все страны вокруг Украины станут исторической родиной для украинцев.... А на самой Украине останутся небольшие поселения аграриев....
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Фигова американская разведка работает, на всех теле-шоу уже все эксперты давным давно говорят, что Порошенко выгоден для Кремле больше, чем другие кандидаты ... Нормально так, Москва вмешивается в выборы 20!9, поддерживая Порошенко )
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