Путин не остановится: разведка США дала прогноз по масштабной атаке на Украину

Масштабное нападение России на Украину в 2019 году является "операционно возможным, но не вероятным".

Об этом говорится в масштабном отчете разведывательного сообщества США относительно основных угроз, стоящих перед миром, передает "Голос Америки".

"Мы оцениваем, что масштабное нападение со стороны Украины, или российских формирований является операционно возможным, но не вероятным в 2019 году", – подчеркнул директор Национальной разведки США Дэн Коутс.

В то же время отмечается, что напряжение в отношениях между Украиной и РФ в Азовском и Черном морях будет продолжать усиливаться, "потому что каждая из сторон будет подтверждать суверенные права и возможности действий на море".

"РФ продолжит военную, политическую и экономическую дестабилизацию Украины для того, чтобы повредить усилиям Киева по интеграции в ЕС и усилении связей с НАТО", – заявил в докладе Коутс.

В США считают, что перехват Россией украинских кораблей в Керченском проливе и задержка команд судов в ноябре 2018 года демонстрирует готовность РФ ограничивать свободу навигации Украины в регионе и совершать политическое давление на руководство страны, особенно в преддверии выборов в Украине в этом году.

"Кремль постарается удержать и по возможности расширить свое влияние в странах бывшего Советского Союза, которые он считает, принадлежат к его сфере влияния", – заявили в разведслужбах США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что для уничтожения всего населения Соединенных Штатов хватит 10 межконтинентальных баллистических ракет РС-28 "Сармат".

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