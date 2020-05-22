Путин не ищет себе преемника и хочет "обмануть природу" – Соловей
Президент России Владимир Путин якобы не может смириться с тем, что когда-то отойдет от власти, и не обсуждает вопрос преемника ни с кем.
Такое мнение в интервью изданию "Собеседник" высказал российский политолог Валерий Соловей, заявив, что глава РФ "надеется на чудо".
Журналист спросил у него, смирился ли Путин с тем, что у него будет преемник. "Нет конечно! Не смирился", – ответил Соловей.
"Понимаете, он не обсуждает вопрос о преемнике. Это абсолютно исключено. Ни с кем. Нет никаких преемников. Преемник у него только он сам. Президент надеется на то, что произойдет чудо", – сказал политолог.
Он предположил, что именно поэтому предполагаемой дочери президента РФ поручено заниматься многомиллиардным проектом по генетике.
"Он надеется тем или иным способом обмануть природу. Природу или волю богов – он же человек неправославный на самом деле, у него довольно странная система верования. Которая сама по себе – тема отдельного разговора, но мне думается, что здесь, скорее, можно говорить о религиозном синкретизме", – считает политолог.
По его словам, Путину хочется хоть как-то "проскользнуть в щёлочку мироздания", и он якобы верит в свой успех.
"И он очень торопится, он знает, что у него времени – до конца этого года, поэтому и надо всё успеть сделать до конца этого года. Если успеет, то тогда, как он считает, всё у него может получиться", – сказал Соловей.
Как писал OBOZREVATEL, Валерий Соловей также заявил, что Владимиру Путину якобы дважды становилось плохо перед записью обращений к народу по поводу пандемии коронавируса.