Президент России Владимир Путин якобы не может смириться с тем, что когда-то отойдет от власти, и не обсуждает вопрос преемника ни с кем.

Такое мнение в интервью изданию "Собеседник" высказал российский политолог Валерий Соловей, заявив, что глава РФ "надеется на чудо".

Журналист спросил у него, смирился ли Путин с тем, что у него будет преемник. "Нет конечно! Не смирился", – ответил Соловей.

"Понимаете, он не обсуждает вопрос о преемнике. Это абсолютно исключено. Ни с кем. Нет никаких преемников. Преемник у него только он сам. Президент надеется на то, что произойдет чудо", – сказал политолог.

Владимир Путин

Он предположил, что именно поэтому предполагаемой дочери президента РФ поручено заниматься многомиллиардным проектом по генетике.

"Он надеется тем или иным способом обмануть природу. Природу или волю богов – он же человек неправославный на самом деле, у него довольно странная система верования. Которая сама по себе – тема отдельного разговора, но мне думается, что здесь, скорее, можно говорить о религиозном синкретизме", – считает политолог.

По его словам, Путину хочется хоть как-то "проскользнуть в щёлочку мироздания", и он якобы верит в свой успех.

"И он очень торопится, он знает, что у него времени – до конца этого года, поэтому и надо всё успеть сделать до конца этого года. Если успеет, то тогда, как он считает, всё у него может получиться", – сказал Соловей.

Валерий Соловей sobesednik.ru

Как писал OBOZREVATEL, Валерий Соловей также заявил, что Владимиру Путину якобы дважды становилось плохо перед записью обращений к народу по поводу пандемии коронавируса.