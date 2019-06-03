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/Новости мира

Путин не дремлет: США выдвинули Евросоюзу ультиматум из-за обороны

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США выдвинули Евросоюзу ультиматум и пригрозили, что он может в условиях российской угрозы остаться без американской военной поддержки, если не даст Америке доступа к своим военным заказам.

Об этом пишет испанская газета El Pais. Отмечается, что такое заявление во время встречи с представителями ЕС в области политики и безопасности в Вашингтоне сделал Майкл Мерфи, отвечающий в Белом доме за связи с Брюсселем.

"Когда придет кризис и ваша оборона провалится, ваши граждане будут не очень впечатлены тем, что приобретенное вооружение только из европейских стран", – сказал он.

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США пригрозили Евросоюзу

США пригрозили Евросоюзу

EADaily

И подчеркнул при этом, что Россия "имеет физические границы с ЕС и представляет прямую физическую угрозу странам-членам".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.

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Тема
Российская военная угроза
Место
США
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"ваши граждане будут не очень впечатлены тем, что приобретенное вооружение только из европейских стран", – сказал он" уже не знают, как своё железо втюхивать! ))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Выполнять!
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