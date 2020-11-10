Путин назвал имена погибших в Армении пилотов вертолета. Видео

Появились новые данные о погибших пилотах российского вертолета Ми-24, который Азербайджан сбил 9 ноября над территорией Армении.

Это Юрий Ищук и Роман Федин, сообщил президент РФ Владимир Путин в своем обращении, видео которого опубликовано в Telegram-канале LIFE SHOT (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Погибли два наших товарища, летчики, которые несли службу на военной базе в Армении. Это майор Ищук Юрий Викторович, командир экипажа, и старший лейтенант Федин Роман Васильевич. Пострадал и летчик-оператор, штурман звена. Пожелаем ему скорейшего выздоровления", – сказал российский президент.

В то же время Baza уточняет, что штурмана зовут Владислав Г. Он успел открыть дверь горящего вертолета и выпрыгнул, благодаря чему выжил.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский военный вертолет Ми-24 был сбит над Арменией 9 ноября из ПЗРК с территории Азербайджана. Погибли два члена экипажа, еще один выжил.

В Баку признали вину и объяснили, почему это произошло. В МИД отметили, что полет проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, где идут активные боевые действия, и в темное время суток. При этом ранее вертолеты ВВС РФ не были замечены в этом районе.

Азербайджан заявил о готовности выплатить компенсацию за происшествие и заверил, что виновные будут наказаны.