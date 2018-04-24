Страны "Большой семерки" на встрече в Торонто подтвердили свою приверженность сохранению санкций против России из-за ее действий в Украине. В G7 не видят возможности возвращения России в клуб, пока незаконно оккупированный Крым не вернется под контроль Украины.

На что готов или не готов Владимир Путин, чтобы вернуться в "семерку", "Апострофу" рассказал российский публицист Леонид Радзиховский.

Возвращение России в "Большую восьмерку" – это абсурдная идея. Россию исключили четыре года назад в связи с событиями в Крыму, и с тех пор конфронтация зашла гораздо дальше.

Поэтому даже если Путин уйдет из Сирии и Донбасса, ни о каком возвращении в "Большую восьмерку" не может быть и речи как минимум по двум причинам.

Первая – это то, что Путин навсегда останется в Крыму, а его исключили именно за это.

Вторая: можно ли себе представить совместное заседание премьер-министра Великобритании, кто бы это ни был, тем более Терезы Мэй, и президента России?! Вы наших людей газом травите, а мы с вами обнимаемся и улыбаемся на "Большой восьмерке"?

Новости Еще один сигнал России

Но главное даже не это. Обниматься и улыбаться – это работа политиков. Членство в "Большой семерке" означает действия по общим правилам. Тогда это будет означать, что английские правила включают аннексию чужих территорий и убийство иностранных граждан в чужих столицах, и для присоединения России к "Большой семерке" англичане должны аннексировать какой-то кусок российской территории и отравить кого-то газом в Москве…

Если же вернуться к первой причине, то возвращение Крыма – это просто абсурдное пропагандистское клише. Абсолютно очевидно, что это не произойдет никогда. Это противоречит базовым инстинктам любого политика, потому что народ этого не примет, даже если в душе хочет и думает: "Да черт с ним!", "Да пропади он пропадом!", "Все равно он не наш". Люди могут так думать, но сказать политкорректность не позволяет.

Возвращение Крыма Украине невозможно, пока Россия – это Россия. Естественно, наступит время, когда не будет ни России, ни Украины, ни вообще государств. В ходе меняющейся истории проблема Крыма, как и проблемы Курильских островов, Карабаха, Калининграда и еще сотни территорий, не будет значимой. Исчезнут государства – ну и проблема исчезнет.