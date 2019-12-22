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22 декабря • обновлено в 11:09
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Путин нарвался на гнев Польши из-за заявлений о Второй мировой

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Министерство иностранных дел Польши в ответ на скандальное высказывание президента России Владимира Путина о предыстории начала Второй мировой войны, заявило, что российские власти перекручивают реальную историческую картину.

В заявлении ведомства сказано, что российская сторона "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи, которые уже были осуждены даже советским лидером Никитой Хрущевым".

Напомним, что Путин на пресс-конференции 19 декабря заявил, что СССР последним среди европейских стран подписал с Германией договор о ненападении. Также он напомнил о ситуации с "мюнхенским сговором" и участии Польши в разделе Чехословакии.

Путин нарвался на гнев Польши из-за заявлений о Второй мировой

Путин нарвался на гнев Польши из-за заявлений о Второй мировой

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"СССР, оставшись в одиночестве, вынужден был принять реальность, которую западные государства создали своими руками. Раздел Чехословакии был предельно жестоким и циничным, по сути это был грабеж, и можно со всем основанием утверждать, что именно мюнхенский сговор послужил поворотным моментом в истории, после которого Вторая мировая война стала неизбежной", – сказал тогда Путин.

Так, по словам МИД Польши, правильным путем польско-российского исторического диалога было бы возобновление работы Группы по сложным вопросам, которая имеет свои достижения, в том числе выводы о роли Советского союза в начавшейся Второй мировой войне.

"Слова президента Российской Федерации подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников – Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, пытались найти путь истины и примирения в польско-российских отношениях", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша поставила себя в "глупое положение", не пригласив Россию на мероприятия по случаю 80-й годовщины Второй мировой войны.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Вторая мировая война
Персона
Владимир Путин
Место
Польша
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Интересно за кого украинцы?)))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пшeкам правда глазик уколола. Они думали, что кто-то что-то забыл
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Федоров Федор
Федоров Федор
Гиена Европы залаяла, когда ей ткнули в мурло ее "подвигами".
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