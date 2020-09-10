Путин намерен создать комиссию по расследованию отравления Навального, – Конте

Юрий Сергиенко Мир 21:29, 10.09.2020 Обновлено: 22:07, 10.09.2020

Президент России Владимир Путин якобы намерен создать специальную комиссию по расследованию обстоятельств отравления оппозиционера Алексея Навального.

Об этом рассказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте после телефонного разговора с российским лидером, передает Reuters.

Также Путин якобы готов сотрудничать с властями Германии.

"Президент Путин уверил меня в недавнем разговоре, что Россия намерена выяснить, что случилось, что он организует специальную следственную комиссию и готов сотрудничать с немецкими властями", – сказал Конте.

По словам итальянского премьера, сотрудничество поможет не испортить отношения между Евросоюзом и Россией из-за ситуации с Навальным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Навальному стало плохо 20 августа. Самолет, на котором летел политик, экстренно сел в Омске.

  • По инициативе немецкой клиники Charité специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест образцов, взятых у Алексея Навального.

  • Военные эксперты пришли к заключению, что он был отравлен веществом из группы "Новичок".

  • Канцлер и правительство ФРГ обсудили результаты анализов и решили проинформировать о них партнеров по ЕС и НАТО.

  • Министерство обороны Германии отправило данные об отравлении Навального в Организацию по запрещению химического оружия.

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Мир

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