Путин намерен создать комиссию по расследованию отравления Навального, – Конте

Президент России Владимир Путин якобы намерен создать специальную комиссию по расследованию обстоятельств отравления оппозиционера Алексея Навального.
Об этом рассказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте после телефонного разговора с российским лидером, передает Reuters.
Также Путин якобы готов сотрудничать с властями Германии.
"Президент Путин уверил меня в недавнем разговоре, что Россия намерена выяснить, что случилось, что он организует специальную следственную комиссию и готов сотрудничать с немецкими властями", – сказал Конте.
По словам итальянского премьера, сотрудничество поможет не испортить отношения между Евросоюзом и Россией из-за ситуации с Навальным.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Навальному стало плохо 20 августа. Самолет, на котором летел политик, экстренно сел в Омске.
По инициативе немецкой клиники Charité специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест образцов, взятых у Алексея Навального.
Военные эксперты пришли к заключению, что он был отравлен веществом из группы "Новичок".
Канцлер и правительство ФРГ обсудили результаты анализов и решили проинформировать о них партнеров по ЕС и НАТО.
Министерство обороны Германии отправило данные об отравлении Навального в Организацию по запрещению химического оружия.
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