Путин намерен сменить токсичного Лукашенко, – оппозиционер

Президент России Владимир Путин включился в события, происходящие в Беларуси, поддерживая самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко, что вредит его имиджу.

"Для Путина лучше посадить в Минске свою марионетку, у которой нет токсичности, которая автоматически будет переходить на Кремль, который поддерживает Лукашенко". Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько.

В этом контексте он пояснил: "Те, кто сегодня поддерживают Лукашенко, в глазах большинства людей теряют привлекательность. Поэтому сейчас Кремль теряет очень много людей, которые были либо сторонниками восточного вектора развития Беларуси, либо имели нейтральный статус".

По мнению оппозиционера, на сегодняшний день Путин не ставит перед собой цели военного вторжения в Беларусь. Прежде всего, потому, что граждане страны не высказывают своей лояльности к России. Подтверждением этого является и тот факт, что во время акций протеста в Беларуси отсутствуют российские символы и лозунги в поддержку РФ, заметил Лебедько.

"Идти в страну, где тебя будут приветствовать белорусские партизаны – не самый лучший сценарий сегодня для Кремля", – сказал он.

"Поэтому я думаю, что Путин будет принуждать Лукашенко к быстрой конституционной реформе, к распределению властных полномочий. Он хочет запустить 1-2 своих политических партий в Беларуси и попытаться сохранить рычаги влияния", – резюмировал оппозиционер.

Как писал OBOZREVATEL, в воскресенье, 25 октября, истек срок объявленного оппозиционером Светланой Тихановской властям Беларуси "народного ультиматума". Однако три требования граждан не были выполнены. Накануне на улицы городов вышли тысячи протестующих, не обошлось без задержаний и применения спецсредств силовиками.