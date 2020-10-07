Путин хочет превратить Армению в союзное государство, – Жданов

Президент России Владимир Путин намерен воспользоваться конфликтом в непризнанном Нагорном Карабахе, чтобы сделать Армению союзным государством, ввести туда войска и получить военный анклав для давления на Турцию.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов. "Это не война за Карабах. Путину все равно, чей Карабах. Это противостояние Турции и России – кто будет хозяином на Кавказе", – заявил он.

По мнению эксперта, в настоящее время Путин ожидает добровольной отставки премьера Армении Николы Пашиняна и обращения правительства страны к России с просьбой о помощи.

"Как только Армения начнет терпеть военное поражение – а она уже начала его терпеть, – элиты начнут давить на Пашиняна. Как только он подаст в отставку как человек, который не справился с защитой национальных интересов, они будут вынуждены идти за помощью к России", – спрогнозировал Жданов.

В этом контексте он заметил, что сам Пашинян до сих пор не обратился к Путину с такой просьбой, поскольку является "не человеком Путина, а человеком "Газпрома".

По мнению эксперта, как только Ереван официально обратится к Москве за помощью, "Путин, например, предложит подписать договор о союзном государстве. А потом туда официально, как в союзное государство, вводятся российские войска, и Путин получает на Кавказе свой огромный военный анклав, и будет давить на Турцию", – спрогнозировал он.

Интерес Турции в конфликте, по оценкам Жданова, состоит в том, чтобы "выбить оттуда Россию".

"Ослабив Армению, они надеются, что Армения попросит переговоров. Кстати, Армению кормит Иран, а не Россия – зерно, продовольствие и топливо в эту страну идет из Ирана. Поэтому на переговорах Армении будут предлагать мир в обмен, например, на продовольствие и поддержку, и при этом требовать, чтоб Россия ушла оттуда", – предположил эксперт.

"Каждый играет свою партию. Тот, кто первый введет войска в Армению, кто договорится с Арменией, тот и будет на Кавказе мутить воду", – резюмировал Жданов.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. А также о том, в чем заключается суть конфликта Армении и Азербайджана.

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