"Раздавил собой немецкий танк?" Путин разозлил россиян медалью Победы для Ына

Президент России Владимир Путин наградил диктатора КНДР Ким Чен Ына юбилейной медалью к 75-летию окончания Второй мировой войны, чем сильно разозлил россиян.

О странном знаке внимания для северокорейского лидера написали на официальной странице Facebook Посольства России в КНДР. В дипведомстве отметили, что награду присвоили Ыну за "большой личный вклад в увековечивание памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов".

Путин наградил Ына медалью Победы Facebook Посольства России в КНДР

Медаль для диктатора 5 мая посол России передал министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону.

Новость о награждении Ына вызвала шквал критики в соцсети Twitter со стороны россиян. Они высмеяли как его самого, так и неуместный жест со стороны главы страны-агрессора Путина.

Путин наградил Ына медалью Победы Facebook Посольства России в КНДР

Путин наградил Ына медалью Победы Facebook Посольства России в КНДР

"Узнав, что Ким Чен Ын выжил, Путин наградил его за это орденом. Проблема, как вручить награду. Видимо, в бункер привезут ростовую голограмму Ына", "Нам тут есть нечего, денег нет, работа стоит, а он Ким Чен Ына медальками награждает. Охренеть важное занятие, гораздо важнее, чем 145 млн населения России", "Бесспорно, Ын для Победы мог сделать многое: например, сожрать все продовольствие в тылу врага, обрекая врагов на голодную смерть, или раздавить собой немецкий танк с экипажем, но история уготовала ему другие подвиги", – пишут пользователи микроблога.

"Стало известно, куда пропадал на три недели Ын. Он отправлялся в прошлое мочить фашистов", "Награда нашла героя. Все же знают подвиги храброго полководца времен 2-й мировой войны Ким Чен Ына. Он в одном окопе с Рогозиным воевал", – иронизируют россияне.

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