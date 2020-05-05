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5 мая • обновлено в 17:49
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Путин наградил Ына медалью Победы и разозлил россиян

16.2т
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Президент России Владимир Путин наградил диктатора КНДР Ким Чен Ына юбилейной медалью к 75-летию окончания Второй мировой войны, чем сильно разозлил россиян.

О странном знаке внимания для северокорейского лидера написали на официальной странице Facebook Посольства России в КНДР. В дипведомстве отметили, что награду присвоили Ыну за "большой личный вклад в увековечивание памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов".

Путин наградил Ына медалью Победы

Путин наградил Ына медалью Победы

Facebook Посольства России в КНДР

Медаль для диктатора 5 мая посол России передал министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону.

Новость о награждении Ына вызвала шквал критики в соцсети Twitter со стороны россиян. Они высмеяли как его самого, так и неуместный жест со стороны главы страны-агрессора Путина.

Путин наградил Ына медалью Победы

Путин наградил Ына медалью Победы

Facebook Посольства России в КНДР

Путин наградил Ына медалью Победы

Путин наградил Ына медалью Победы

Facebook Посольства России в КНДР

"Узнав, что Ким Чен Ын выжил, Путин наградил его за это орденом. Проблема, как вручить награду. Видимо, в бункер привезут ростовую голограмму Ына", "Нам тут есть нечего, денег нет, работа стоит, а он Ким Чен Ына медальками награждает. Охренеть важное занятие, гораздо важнее, чем 145 млн населения России", "Бесспорно, Ын для Победы мог сделать многое: например, сожрать все продовольствие в тылу врага, обрекая врагов на голодную смерть, или раздавить собой немецкий танк с экипажем, но история уготовала ему другие подвиги", – пишут пользователи микроблога.

"Раздавил собой немецкий танк?" Путин разозлил россиян медалью Победы для Ына

"Раздавил собой немецкий танк?" Путин разозлил россиян медалью Победы для Ына

"Стало известно, куда пропадал на три недели Ын. Он отправлялся в прошлое мочить фашистов", "Награда нашла героя. Все же знают подвиги храброго полководца времен 2-й мировой войны Ким Чен Ына. Он в одном окопе с Рогозиным воевал", – иронизируют россияне.

"Раздавил собой немецкий танк?" Путин разозлил россиян медалью Победы для Ына

"Раздавил собой немецкий танк?" Путин разозлил россиян медалью Победы для Ына

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Ким Чен Ын Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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