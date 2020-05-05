"Раздавил собой немецкий танк?" Путин разозлил россиян медалью Победы для Ына

Президент России Владимир Путин наградил диктатора КНДР Ким Чен Ына юбилейной медалью к 75-летию окончания Второй мировой войны, чем сильно разозлил россиян.
О странном знаке внимания для северокорейского лидера написали на официальной странице Facebook Посольства России в КНДР. В дипведомстве отметили, что награду присвоили Ыну за "большой личный вклад в увековечивание памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов".
Путин наградил Ына медалью Победы
Facebook Посольства России в КНДР
Медаль для диктатора 5 мая посол России передал министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону.
Новость о награждении Ына вызвала шквал критики в соцсети Twitter со стороны россиян. Они высмеяли как его самого, так и неуместный жест со стороны главы страны-агрессора Путина.
Путин наградил Ына медалью Победы
Facebook Посольства России в КНДР
Путин наградил Ына медалью Победы
Facebook Посольства России в КНДР
"Узнав, что Ким Чен Ын выжил, Путин наградил его за это орденом. Проблема, как вручить награду. Видимо, в бункер привезут ростовую голограмму Ына", "Нам тут есть нечего, денег нет, работа стоит, а он Ким Чен Ына медальками награждает. Охренеть важное занятие, гораздо важнее, чем 145 млн населения России", "Бесспорно, Ын для Победы мог сделать многое: например, сожрать все продовольствие в тылу врага, обрекая врагов на голодную смерть, или раздавить собой немецкий танк с экипажем, но история уготовала ему другие подвиги", – пишут пользователи микроблога.
"Стало известно, куда пропадал на три недели Ын. Он отправлялся в прошлое мочить фашистов", "Награда нашла героя. Все же знают подвиги храброго полководца времен 2-й мировой войны Ким Чен Ына. Он в одном окопе с Рогозиным воевал", – иронизируют россияне.
Как сообщал OBOZREVATEL:
СМИ сообщили, что разведка США начала серьезную негласную проверку информации о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии в реанимации после хирургического вмешательства.
В сети начали обсуждать информацию о том, что лидер КНДР якобы умер.
Официальное новостное агентств КНДР заявило, что Ким Чен Ын, вероятно, находится "в глубокой медитации".
СМИ написали, что лидер КНДР якобы в вегетативном состоянии после операции на сердце.
В Северной Корее отреагировали на громкие слухи о якобы кончине лидера страны Ким Чен Ына после неудачной операции на сердце, заявив, что они не имеют под собой никаких оснований.
После 20-дневного отсутствия Ын все же появился на публике. На его правой руке заметили загадочный след.
Диктатор посетил церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений в провинции Пхеннан-Намдо, где торжественно разрезал ленточку.
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