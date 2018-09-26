Сейчас РФ самостоятельно и для себя создала конструкцию очень напоминающую мышеловку. Причем, строит она что-то другое, одной ей известное, но вот строительство подходит к завершению, и очертания мышеловки становятся все более очевидными. Если абстрагироваться от того, что на самом деле произошло с российским военным самолетом у берегов Сирии, а рассмотреть ситуацию линейно и без пируэтов от Шойгу и Путина, то выглядит она довольно просто и в то же время – удивительно.

На самом деле, Израиль был резко недоволен тем, что на его северных границах появились иранцы, в плохом смысле этого слова. Они были добровольцами корпуса стражей иранской революции, по сути – государства в государстве, и самой реакционной части и без того реакционного правительства Ирана, решившего играть в геополитику с пресловутым "шиитским полумесяцем". Израиль постоянно предупреждал все стороны, так или иначе завязанные на сирийской проблеме, о том, что либо иранцы должны уйти, либо у него не останется иного выхода, чем точечно уничтожать объекты иранской инфраструктуры.

В общем, израильтян можно понять, поскольку небольшое, по площади, государство, плотно заселенное миллионами граждан, очень уязвимо для любого силового воздействия. Проще говоря, израильтянам некуда отступать, и потому они вынуждены останавливать агрессора на его территории. Иран же сделал своим кредо – уничтожение Израиля, дабы завоевать авторитет в мусульманском мире. Кстати, мусульманский мир эту идею либо поддерживает, либо индифферентен к ней, но жесткого осуждения Ирана – так и нет. Именно это дает Ирану основание упорно двигаться в избранном направлении, в надежде на признание его лидерства в мусульманском мире.

В Израиле давно поняли, что никаких компромиссов тут не будет, и если Обама силой придушил операцию израильских ВВС по физическому уничтожению иранской ядерной инфраструктуры, то последствия этого – присутствие в Сирии стотысячной армии Ирана, Израиль уже разгребает самостоятельно.

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Какое-то время иранцам было не до Израиля, иранские войска занимались внутренними противниками режима Асада, но постепенно эти противники кончились или встали под флаги Турции или Коалиции, а значит, без большой драки воевать уже не с кем. И вот у Ирана появилось время и вдохновение заняться тем, для чего он и влез в Сирию – готовить инфраструктуру для войны с Израилем.

Это было настолько очевидно, что Израиль попытался как-то разрешить ситуацию дипломатическим путем. Но для этого ему надо было заручится поддержкой США и РФ. Со Штатами все сложилось положительно, а вот с Московией – нет. Дело в том, что Москва при Путине это уже даже не Москва при совке. Путин легко дает любые обещания и также легко их не выполняет или делает вещи прямо противоположные договоренностям.

Мы в Украине это уже знаем четко и безусловно, однако мировые лидеры все еще не могут поверить в то, что глава одного из крупнейших государств мира может быть таким треплом и балаболом. Отсюда возникают все проблемы общения с Московией. Договориться можно о чем угодно, и Московия всегда демонстрирует готовность к договоренностям, но она просто плюет на них, как только они ее стесняют.

Так было и в этот раз. В Москве Израилю пообещали, что будут оттягивать иранцев от израильской границы и постепенно выводить их из Сирии. В итоге же получилось, что иранцев меньше не стало, и от границы они далеко уходить не собирались, но пользуясь передышкой в военных действиях, иранцы принялись укреплять собственную военную инфраструктуру в Сирии, вплоть до строительства военных заводов.

Как потом выяснилось, все это делалось с ведома и согласия Москвы, и что еще хуже, в местах дислокации российских войск, а значит, под защитой российских технических средств. Израильтяне своим налетом на Латакию показали, что иранцы будут уничтожаться даже рядом с россиянами, и тактика близкого расположения к базам РФ – ничего не решает.

Но тут возник сопутствующий эффект, который отметили российские военные и их союзники в Сирии, а остальные на это просто не обратили внимания. Если раньше израильтяне бомбили объекты иранцев в районе Дамаска, где формально ПВО находятся под управлением сирийцев и иранцев, то последний налет был совершен непосредственно в зоне действия российских комплексов ПВО, в том числе, и С-400. Достаточно заметить, что одна из удачно атакованных целей находилась на удалении всего 25 километров от Хмеймим.

Чтобы россияне теперь не рассказывали, а на таком удалении от базы зона ответственности была только и исключительно российских средств ПВО. Если кто-то будет рассказывать обратное и утверждать, что там осуществлялся контроль сирийцами, будет расписываться в полном кретинизме россиян, доверивших безопасность кучи своих самолетов, места дислокации почти всего своего личного состава, включая командование сирийской группировкой войск РФ, наводчику Махмуду из Тартуса. Будь так организована система воздушной обороны базы, руководство ПВО группировки уже вывезли бы в пустыню и там – их расстреляли.

И вот вырисовывается конструкция мышеловки. Вся эта история о сирийцах, нечаянно сбивших российский Ил, и шум, поднятый по этому поводу – операция прикрытия фактов, которые не должны всплыть и быть обнародованными. Как мы уже выяснили – израильтяне отработали четко в той зоне ответственности, в которой работали ПВО ВС РФ, и дело не в том что сбили Ил, а в том, что не сбили ни одного Ф-16 и ни одной ракеты, которыми израильтяне успешно отстрелялись.

Когда стало понятно, насколько близко были расположены цели от базы Хмеймим, то даже "кривизна Земли" не могла помешать россиянам обнаружить, захватить и сбить израильтян. Если бы не рухнул Ил, можно было рассказывать о том, что ПВО не работали потому, что не получили приказа, но они – работали, и как утверждают израильтяне – работали беспорядочно, поскольку были выполнены многочисленные ракетные пуски в разных направлениях от Хмеймим.

Что характерно, лупили даже туда, где израильских самолетов не было в ходе всей операции. В сухом остатке, очевидно, что: израильтяне беспрепятственно вышли на дистанцию ракетных пусков по интересующим их объектам. При этом, их либо не видели, либо не могли на них навестись средства флотских ПВО российского ВМФ. Это следует из того, что и россияне, и израильтяне говорят о том, что израильские Ф-16 заходили на цели со стороны моря. Между прочим, они заходили из зоны, которую россияне пометили как закрытую для судоходства и авиации.

Тут важно отметить, что у берегов Латакии стоит военно-морская группировка РФ, состоящая из почти двух десятков самых боеспособных кораблей. Это – самая крупная группировка флота, собранная в одном месте не только за время войны в Сирии, но и вообще – за время "независимости" РФ.

Безусловно, любая более или менее современная флотская группировка обязана иметь собственные средства ПВО, способные перехватывать любые цели на расстоянии минимум – 100 км. Это значит, что этих средств должно быть в избытке для перехвата четырех самолетов, оперирующих прямо в их районе. В худшем случае, и это не раз артикулировалось, флотские системы ПВО могли захватить и сопровождать цели для ракет, выпущенных комплексами ПВО в Хмеймим. Как мы теперь знаем – этого не произошло.

Далее, тот самый Ил-20, который пошел на корм акулам, тоже был не прогулочным аэропланом. Своими средствами он был обязан обнаружить и захватить цели и выдать целеуказания средствам поражения, все тому же С-400 в Хмеймим. Мало того, самолет должен был поставить помехи, которые вынудили бы израильтян уйти с боевого курса и возвращаться на базу. И этого – тоже не случилось.

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И в завершении, израильтяне спокойно отстрелялись по целям уже в зоне непосредственного контроля комплексов ПВО в Хмеймим. Как мы знаем, ни самолеты, ни выпущенные по целям ракеты – не были перехвачены. Вот это и есть тот самый скандал, который скрывается другим скандалом – сбитым Илом и 15 жмурами. Заметим, шуму от всего этого больше, чем от тех 300-600 жмуров, которых накрошили американцы в феврале у нефтеперерабатывающего завода "Коноко".

Там тема прокисла почти мгновенно потому, что жизни этих имбицилов, которые поехали на заработки, подрабатывая убийцами – мало кого интересуют. Кстати, эти 15 жмуров – тоже никому не интересны, просто надо замять тему о том, что израильтяне летают как у себя дома уже не под Дамаском, а под Хмеймимом. А ведь там стоят новейшие и расписные системы вооружений, о которых россияне не могут рассказывать без пафоса. Вот например, кому-то интересно, почему с авиабазы Хмеймим не поднялся ни один хваленый Су-35, который (по словам россиян) запросто может сбить американский Ф-22? По логике вещей, они должны были порвать израильтян просто в хлам. Но они даже не поднялись в небо.

По факту, все новейшие средства ПВО РФ были скомпрометированы самым позорным образом. Причем, это случилось как с отдельным морскими, наземными или воздушными системами, так и со всем эшелонированным комплексом ПВО. Как говорится, С-400 снова не вступил в бой. И вот теперь идут сообщения о том, что в Хмеймим разгружаются дополнительные средства ПВО и РЭБ.

Просто перечислим то, что сейчас уже разгрузили и разгрузят в ближайшие дни в Хмеймим. Это два полковых комплекта ЗРК С-300ПМУ-2 "Фаворит", на минуточку, каждый комплекс состоит из РЛС, машины управления и 12 пусковых установок на 4 ракеты – каждый. Это значит, что разворачивается +24 пусковые установки. Плюс к этому, на базу уже прибыли мобильные комплексы РЭБ: "Красуха-4" и Р-330Ж "Житель" и совсем новый, еще ни разу не покидавший территорию РФ – комплекс РЭБ "Дивноморье". По утверждениям россиян, вся эта техника должна подавить всю электронику в радиусе 150-300 км, включая каналы спутниковой связи и навигации, а также – навигационное оборудование самолетов и ракет.

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В итоге получается вот какая картина. До последнего рейда израильской авиации, ПВО базы Хмеймим было эталоном российской непробиваемой системы. Все рейды израильской авиации по территории Сирии, а также – удары Томагавками, парировались тем, что это прямо не касалось российской группировки, потому С-400 и все остальное – не было задействовано.

А теперь получается, что налет произошел почти на пороге авиабазы, а результат его отражения получился не просто таким же, а еще хуже. Хорошо хоть только самолет сбили, а не утопили какой-то свой боевой корабль, а могли бы. Это мгновенно поставило под вопрос эффективность всего того, о чем так долго и нудно рассказывали россияне, что оно не имеет аналогов. Как видим – действительно – не имеет.

И вот – рывок отчаяния. В Сирию погнали уже самые последние разработки из тех, что только можно придумать, в частности – самые новые станции РЭБ. Но все это – элементы мышеловки. Просто на минуту представим, что россияне все это развернут, а израильтяне снова отбомбятся у них прямо под носом или просто – сожгут и РЭБ, и ПВО, после чего – покачают крыльями и уйдут на базу.

Если, а вернее – когда это произойдет, мышеловка захлопнется. Во-первых, этот "анала го*нет" никто и никогда больше не купит, а во-вторых, сами российские военные наконец поймут, что им всучили под видом высокотехнологичного гуано и даже догадаются, кто за это положил деньги в карман. Кроме того, они поймут, насколько все то, на чем они сидят – отстало от передовой техники. И последнее, своему блеющему стаду, привыкшему с пивом, на диванчике, "воевать" и с восторгом слушать рассказы о непревзойденном оружии, просто нечего будет рассказать о том, почему же опять не получилось.

Москва повысила ставки до предела и если они будут биты, то все эти бравые передачи про военную мощь можно будет аккуратно и тихо спустить в унитаз, где им и самое место, а после этого – внимательно посмотреть на карлика и его команду, как на сильно переплаченное стендап-шоу и сделать соответствующие выводы.

Вполне возможно, что Путин начал свое правление с мочения в сортире, мочением в сортире и закончит.