Путин может захватить Польшу: аналитики предупредили об опасности

Если военный потенциал НАТО не будет укреплен, Россия может рискнуть повторить "крымский сценарий" на территории Польши.

Об этом сказано в докладе мозгового центра Center for Strategic and Budgetary Assesments, пишет Wirtualna Polska. Используя время, пока силы НАТО не готовы к быстрой контратаке, Москва может занять территорию Польши или одного из прибалтийских государств.

Аналитики считают, что в случае гипотетического конфликта с РФ на восточном фланге НАТО, 30-дневного периода мобилизации стратегических компонентов американской армии в Восточной Европе недостаточно.

В материале подчеркивается необходимость создать современный и многочисленный контингент войск США в Польше.

"Он должен быть настолько впечатляющим, чтобы само его присутствие привело к тому, что сценарий гибридной войны или точечного удара не будет выгоден для Владимира Путина", – сказано в статье.

Поясняется, что Кремль может использовать систему A2/AD – концепцию сдерживания противника (обычно комплексом вооружений) путем создания повышенной опасности для дислоцирования или перемещения его сил в защищаемую местность.

С такой тактикой, как отмечают аналитики, РФ может аннексировать стратегический регион государства-члена НАТО, к примеру, Сувалкский коридор.

"Если альянс не будет в состоянии ответить молниеносной контратакой, то дело дойдет, как в Крыму или на Донбассе, до переговоров уже в свете совершенных фактов", – подытожено в материале.

Иллюстрация Delfi

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее власти США совместно с НАТО разработали "пакет мер" для сдерживания России в Черном море.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал