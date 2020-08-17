Путин может повторить в Беларуси сценарий Украины – США

В США предупредили о возможности украинского сценария в Беларуси (фото: Reuters).

В случае увольнения с поста президента Беларуси Александра Лукашенко Россия может повторить в стране украинский сценарий.

Соответствующее мнение в своем Twitter выразил сенатор-республиканец, член Комитета по международным делам Сената США Марко Рубио, отметив высокую возможность военной интервенции и вторжения.

"Возможность российской военной интервенции, если Лукашенко уйдет с должности или не сможет восстановить порядок, очень реальный", – написал он.

В Беларуси реальна возможность военной интервенции. Twitter Марко Рубио

После этого в другом посте сенатор предупредил о возможности украинского сценария в Беларуси.

"Если Лукашенко потеряет возможность восстановить порядок, или если будет вынужден отойти от власти, шансы на украинский сценарий военного вторжения Путиным высоки", – подчеркнул Рубио.

В Беларуси есть высокий риск повторения украинского сценария. Twitter Марко Рубио

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко выступил перед участниками провластного митинга на площади Независимости в Минске, который состоялся 16 августа, и попросил защитить страну.

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