Путин может помочь Лукашенко, если он отдаст власть, – ведущий российский политолог

Глава России Владимир Путин не станет вводить армию для поддержания режима Александра Лукашенко, который находился на посту президента 5 сроков подряд, или чтобы аннексировать часть Беларуси по крымскому сценарию.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал российский политолог Дмитрий Орешкин. По его словам, Москва может пойти на гибридный вариант – ввести контингент миротворцев – и то, если Лукашенко согласится передать пост президента какому-то другому подставному лицу.

"В отличии от того, что говорит Лукашенко, Путин не рискнет ввести войска на территорию Беларуси. Он даже в Украине себе не позволил этого сделать. Аннексии по крымскому сценарию тоже не будет. Скорее всего, Путин предпочтет вариант гибридный: Лукашенко соглашается уступить власть, а Россия выступает как бы гарантом этого соглашения, введя своих миротворцев", – уточнил он.

По его словам, такое развитие событий вряд ли устроит самого Лукашенко, который "ухватился за власть всеми конечностями".

"Пока силовики, генералы и государственная пресса ему лояльны – Лукашенко будет у власти. Как только они покажут, что колеблются или же переходят на сторону народа, вот тут Лукашенко или же позорно сбежит или будет просить Путина ввести войска. Пока он еще не исчерпал своих политических ресурсов", – подытожил Орешкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские журналисты показали огромный дом в Балашихе Московской области, который, по некоторым данным, принадлежит белорусскому лидеру Александру Лукашенко.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся