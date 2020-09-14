Путин может аннексировать Беларусь в любой момент, и никто не спасет, – Фельштинский

Россия может аннексировать Беларусь в любой момент, когда захочет, а спасти страну не сможет никто.

Такое заявление в интервью "Фактам" сделал Юрий Фельштинский, исследователь новейшей истории России, доктор исторических наук, автор и соавтор многих исследований, большая часть которых негласно запрещена к публикации в России.

"У Лукашенко нет будущего, как не было его у Милошевича. Но аншлюс Беларуси Россией это, как ни печально, прерогатива России. Путин может аннексировать Беларусь завтра, если захочет. Заступиться за эту страну никто не сможет. Конечно, будет сопротивление. Конечно, будут жертвы. Конечно, будет осуждение России Евросоюзом (при молчаливой поддержке Путина Трампом). И тем не менее спасти Беларусь будет невозможно", – считает он.

По его словам, Лукашенко не интересует ни Путина, ни Евросоюз. Однако независимая Беларусь гарантирует европейскую безопасность.

"Беларусь – плацдарм для российского вторжения в Восточную Европу. Эта банальная истина известна всем, кто хоть раз посмотрел на европейскую карту. На все это накладываются американские президентские выборы 3 ноября. Если Трамп проиграет, Путину следует поторопиться с оккупацией Беларуси. Если Трамп останется на второй срок – можно не спешить", – считает Фельштинский.

Как писал OBOZREVATEL, Лукашенко, пять сроков подряд занимавший должность президента Беларуси, снова назвал российского главу Владимира Путина "старшим братом".