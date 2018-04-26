Путин — "миротворец": президента РФ хотят наградить престижной премией

В Италии президента России Владимира Путина хотят наградить премией "Золотая пальма" за его "миротворческие усилия" на Ближнем Востоке.

Учредителем данной награды является ассоциация Assisi Pax International, которая занимается защитой христиан в вышеуказанном регионе, пишет Wyborcza.

Издание отмечает, что владеет информацией о том, что присуждение Путину данной награды даже обсуждалось в Ватикане, и российский президент предварительно согласился приехать в Италию для ее получения. Более того, есть вероятность даже его встречи с Папой Франциском. Однако позиционирование Путина как миротворца на Западе вызвало недоумение, ведь он является открытым союзником сирийского диктатора Башара Асада.

Что касается истории премии "Золотая пальма", то она была учреждена в 80-х годах. Ее лауреатами были первый президент СССР Михаил Горбачев, экс-президент США Рональд Рейган и Папа Бенедикт XVI.

Примечательно, что вопрос присуждения данного почетного отличия Путину даже специально обсуждался в Москве. Так, в российскую столицу прибыли представители Assisi Pax International и встретились там с председателем отдела внешних связей Московского патриархата митрополитом Илларионом. Кроме того, до этого Путин неофициально подтверждал свою готовность приехать в Ассизи, но настаивал на "духовном" формате церемонии вручения премии. В этой связи он изъявил желание, чтобы его сопровождали высшие церковные чины Русской православной церкви, включая патриарха Кирилла. Таким образом, российский президент надеется наладить межцерковный диалог.

В Ватикане отметили, что такой формат встречи пока не согласован, однако в Assisi Pax сказали, что ведут по этому поводу переговоры.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что российская власть готова передать сирийской армии ЗРК С-300 "Фаворит" бесплатно. Однако спустя некоторое время посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что данное оружие уже месяц "работает" там.