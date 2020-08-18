Путин лично приказал вмешаться в выборы президента США в 2016 году – отчет Сената

В отчете о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США, опубликованном Комитетом Сената по разведке, указано, что президент РФ Владимир Путин лично приказал взломать сети Демократической партии.

Об этом сообщило CNN. Отчет объемом почти 1000 страниц завершил трехлетнее расследование о вмешательстве в выборы 2016 года.

Основные выводы Комитета:

Тогдашний председатель кампании Пол Манафорт работал с офицером российской разведки Константином Килимником и стремился поделиться с ним внутренней информацией о кампании. Комитет заявил, что получил "некоторую информацию о том, что Килимник мог быть связан" с хакерской операцией России в 2016 году.

Трамп и высокопоставленные должностные лица кампании стремились получить предварительную информацию о дампах электронной почты WikiLeaks через Роджера Стоуна, также он говорил со Стоуном о WikiLeaks, несмотря на то, что впоследствии отрицал это.

Субъекты российского правительства продолжали как минимум до января 2020 года распространять дезинформацию о вмешательстве России в выборы, а Манафорт и Килимник продвигали версию о том, что Украина, а не Россия вмешивалась в выборы 2016 года.

В отчете говорится, что Путин лично руководил усилиями России по взлому компьютерных сетей и учетных записей, связанных с Демократической партией, и утечкой информации, нанесшей ущерб кандидату в президенты Хиллари Клинтон.

В то же время злого умысла Трампа сенаторы не обнаружили.

"Мы можем без колебаний сказать, что Комитет не нашел абсолютно никаких доказательств того, что тогдашний кандидат Дональд Трамп или его кампания вступили в сговор с российским правительством, чтобы вмешаться в выборы 2016 года", – сказал исполняющий обязанности председателя Сената по разведке Марко Рубио.

В то же время он отметил “захватывающий дух уровень контактов между официальными лицами Трампа и российскими правительственными деятелями” во время избирательной кампании.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Сенате США заявили о "беспрецедентном вмешательстве" России в выборы американского президента в 2016 году. Об этом сказано в докладе главы сенатского Комитета по разведке республиканца Ричарда Берра и вице-председателя комитета демократа Марка Уорнера.