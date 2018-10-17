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Александр Плющев
Александр Плющев
российский журналист, блогер, радио- и телеведущийВсе статьи автора

Путин лгал миру в лицо

37.9т

Вслед за Марией Захаровой, ее начальник, глава МИД России Сергей Лавров, сказал, что Bellingcat не проводили расследование по Скрипалям, а пользовались сливом спецслужб. ОК, всяко может быть, но тогда, сказав А, стоит сказать и Б, то есть, правда ли опубликованное ими или нет. Если правда, то, выходит, Лавров признает, что президент Путин, под камерами, в присутствии большого скопления людей и иностранных гостей, включая главу правительства страны Большой Восьмерки, солгал. Ну или, был введён в заблуждение и транслировал чужую ложь. Неизвестно ещё, что хуже.

Новости
Удачи, ребята. Ройте себе яму всеми лопатами

Если же иностранные спецслужбы, используя канал Bellingcat , как им и полагается, злобно клевещут, то ведь ничего не стоит показать настоящих Чипигу и Мишкина, настоящие документы Петрова и Боширова и вывести всех на чистую воду. Но пока ничего этого нет, получается, Путин лгал миру в лицо. И об этом миру сообщает министр Лавров.

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Автор
Александр ПлющевАлександр Плющев
Место
Россия
Источник
Источник:Telegram Александра Плющева
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Стец Богдан
Стец Богдан
Цапські язичники не дуже захищають свого шамана тупіна, виженуть з робрти, нє?
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Константинов Villi
Константинов Villi
Оно такое, хуйло - брехливое.
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Колесников Владимир
Колесников Владимир
Ага, а когда Путин говорил миру в лицо, ихтамнет. Или про магазин с танками, или про донецких шахтеров. Он говорил правду. А когда убили Литвиненко? Он брехал всю свою жизнь. Единственная его правда - КГБист не бывает бывшим.
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