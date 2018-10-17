Вслед за Марией Захаровой, ее начальник, глава МИД России Сергей Лавров, сказал, что Bellingcat не проводили расследование по Скрипалям, а пользовались сливом спецслужб. ОК, всяко может быть, но тогда, сказав А, стоит сказать и Б, то есть, правда ли опубликованное ими или нет. Если правда, то, выходит, Лавров признает, что президент Путин, под камерами, в присутствии большого скопления людей и иностранных гостей, включая главу правительства страны Большой Восьмерки, солгал. Ну или, был введён в заблуждение и транслировал чужую ложь. Неизвестно ещё, что хуже.

Если же иностранные спецслужбы, используя канал Bellingcat , как им и полагается, злобно клевещут, то ведь ничего не стоит показать настоящих Чипигу и Мишкина, настоящие документы Петрова и Боширова и вывести всех на чистую воду. Но пока ничего этого нет, получается, Путин лгал миру в лицо. И об этом миру сообщает министр Лавров.