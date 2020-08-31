Путин, Кабаева и патриарх Кирилл поздравили Лукашенко с днем рождения. Полный список

Мирослав Семенюк Мир 17:47, 31.08.2020 Обновлено: 17:58, 31.08.2020

Александра Лукашенко, который находился на посту президента Беларуси 5 сроков подряд, с днем рождения поздравили ряд зарубежных лидеров и деятелей.

Как сообщает БелТА, Лукашенко позвонили президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Поздравительную телеграмму отправили:

  • председатель КНР Си Цзиньпин,

  • президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев,

  • президент Азербайджана Ильхам Алиев,

  • президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси,

  • президент Венесуэлы Николас Мадуро,

  • президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов,

  • первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев,

  • премьер-министр России Михаил Мишустин,

  • патриарх Кирилл.

Также Лукашенко поздравили по телефону председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, глава Чечни Рамзан Кадыров.

Из деятелей культуры и искусства он получил поздравления от олимпийской чемпионки Алины Кабаевой и известного художника Никаса Сафронова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко 30 августа отмечал свой 66-й день рождения.

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Мир

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