Путин, Кабаева и патриарх Кирилл поздравили Лукашенко с днем рождения. Полный список

Кто поздравил Лукашенко. patriarchia.ru
Александра Лукашенко, который находился на посту президента Беларуси 5 сроков подряд, с днем рождения поздравили ряд зарубежных лидеров и деятелей.
Как сообщает БелТА, Лукашенко позвонили президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Поздравительную телеграмму отправили:
председатель КНР Си Цзиньпин,
президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев,
президент Азербайджана Ильхам Алиев,
президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси,
президент Венесуэлы Николас Мадуро,
президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов,
первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев,
премьер-министр России Михаил Мишустин,
патриарх Кирилл.
Также Лукашенко поздравили по телефону председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, глава Чечни Рамзан Кадыров.
Из деятелей культуры и искусства он получил поздравления от олимпийской чемпионки Алины Кабаевой и известного художника Никаса Сафронова.
Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко 30 августа отмечал свой 66-й день рождения.
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