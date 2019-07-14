Путин испугался США? Россия внезапно закрыла переговоры по Курилам

Россия окончательно отказалась от обсуждения с Японией передачи двух Южных Курильских островов.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское агентство Kyodo. Информация поступила из источника, близкого к переговорам.
Отмечается, что причиной категорического отказа стали опасения со стороны россиян из-за возможного японско-американского военного сотрудничества. В Москве заявили, что уверены в том, что боевые системы США, которые могут разместить в Японии, с большой долей вероятности будут направлены против России.
Россия закрыла переговоры по Курилам
Телеканал 24
Также идет речь и о втором мотиве – российское население вряд ли отнесется с одобрением к отказу властей от территорий, имеющих такое важное стратегическое значение.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Москва и Токио 14 января провели переговоры по урегулированию конфликта относительно мирного договора по Курильским островам, на которых МИД РФ выдвинул ультиматум: Япония должна признать итоги Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет РФ над южными Курильскими островами.
Япония анонсировала ''новую эру'' отношений с Россией. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что собирается наконец-то разрешить территориальные споры с РФ и заключить мирный договор.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "в вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон".
Путин заявил, что не намерен "отдавать" Курильские острова Японии и согласился сесть за стол переговоров только при условии отказа Токио от претензий.
29 июня по результатам переговоров страны "отметили налаживание предметного диалога по мирному договору".
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