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Путин испугался США? Россия внезапно закрыла переговоры по Курилам

20.3т Читать материал на украинском

Россия окончательно отказалась от обсуждения с Японией передачи двух Южных Курильских островов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское агентство Kyodo. Информация поступила из источника, близкого к переговорам.

Отмечается, что причиной категорического отказа стали опасения со стороны россиян из-за возможного японско-американского военного сотрудничества. В Москве заявили, что уверены в том, что боевые системы США, которые могут разместить в Японии, с большой долей вероятности будут направлены против России.

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Россия закрыла переговоры по Курилам

Россия закрыла переговоры по Курилам

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Также идет речь и о втором мотиве – российское население вряд ли отнесется с одобрением к отказу властей от территорий, имеющих такое важное стратегическое значение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Россия
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Простите, а когда Россия говорила про передачу островов? Про мирный договор шли переговоры!
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1
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обозные д*билы пробили очередное дно
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
С xoxлами даже разговаривать не станут!
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5
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