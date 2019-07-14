Путин испугался США? Россия внезапно закрыла переговоры по Курилам

Россия окончательно отказалась от обсуждения с Японией передачи двух Южных Курильских островов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское агентство Kyodo. Информация поступила из источника, близкого к переговорам.

Отмечается, что причиной категорического отказа стали опасения со стороны россиян из-за возможного японско-американского военного сотрудничества. В Москве заявили, что уверены в том, что боевые системы США, которые могут разместить в Японии, с большой долей вероятности будут направлены против России.

Россия закрыла переговоры по Курилам Телеканал 24

Также идет речь и о втором мотиве – российское население вряд ли отнесется с одобрением к отказу властей от территорий, имеющих такое важное стратегическое значение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!