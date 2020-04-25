Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в субботу, 25 апреля, сделали совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе в ходе Второй мировой войны.

Заявление опубликовала пресс-служба Кремля. Событие 25 апреля 1945 года в тексте назвали "предвестником решающего поражения нацистского режима".

"25 апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня исторической встречи советских и американских солдат, которые пожали друг другу руки на поврежденном мосту через реку Эльба", – сказано в сообщении.

Предлагаем ознакомится с текстом заявления:

Встреча на Эльбе – кульминация колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации Объединенных Наций от 1942 года. Эта совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах военных действий.

Мы также отмечаем вклад миллионов мужчин и женщин, которые на трудовом фронте произвели огромное количество военной продукции, предназначенной для использования по всему миру. Работники и предприятия тыла сыграли ключевую роль в обеспечении союзных сил средствами, необходимыми для победы.

"Дух Эльбы" является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели. Давая сегодня отпор наиболее серьезным вызовам XXI века, мы отдаем дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт.

Путин и Трамп Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что у его страны "очень хорошие отношения" с Россией.