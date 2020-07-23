Путин и Трамп обговорили ядерное оружие: Кремль раскрыл детали

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили по телефону вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Об этом сообщили на сайте Кремля. Также Путин и Трамп поздравили друг друга с 45-летием орбитального полета в рамках программы "Союз – Аполлон".

Лидеры государств обсудили в частности ситуацию с договором о сокращении стратегических вооружений СНВ-3, действие которого истекает в феврале 2021 года.

Также был затронут вопрос иранской ядерной программы. Обе стороны заявили о необходимости коллективных усилий "по поддержанию региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения".

Вместе с тем лидеры двух стран выразили обоюдный настрой на развитие торгово-экономического взаимодействия.

"Дана позитивная оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", – проинформировали в Кремле.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин 7 мая провели телефонный разговор, обсудив, в частности пандемию COVID-19 в мире и контроль над вооружениями.