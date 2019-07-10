Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

Путин и Обама во время Майдана заключили тайную сделку по Украине: о чем речь

3.5т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин признался, что во время телефонного разговора с президентом США Бараком Обамой в 2014 году заключил тайные договоренности по Украине.

Однако, утверждает он, американская сторона их не выполнила. Такие высказывания прозвучали в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает ТАСС.

При этом глава российского государства отказался рассказать детали той беседы, сославшись на ее конфиденциальный характер.

Новости
"Приедет Путин на танках": в ПЦУ выступили с мощным обращением к украинцам

Владимир Путин и Барак Обама

Владимир Путин и Барак Обама

RT

"Вы знаете, Обама уже не президент, но тем не менее есть определенные вещи, о которых мы не говорим. Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены", – заявил Путин.

"Я бы на этом ограничился, не стал бы в детали вдаваться", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин также заявил о неизбежном восстановлении отношений с Украиной.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Владимир Путин Барак Обама
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
24
14
Смешно
1
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel