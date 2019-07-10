Путин и Обама во время Майдана заключили тайную сделку по Украине: о чем речь

Президент России Владимир Путин признался, что во время телефонного разговора с президентом США Бараком Обамой в 2014 году заключил тайные договоренности по Украине.

Однако, утверждает он, американская сторона их не выполнила. Такие высказывания прозвучали в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает ТАСС.

При этом глава российского государства отказался рассказать детали той беседы, сославшись на ее конфиденциальный характер.

Владимир Путин и Барак Обама RT

"Вы знаете, Обама уже не президент, но тем не менее есть определенные вещи, о которых мы не говорим. Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены", – заявил Путин.

"Я бы на этом ограничился, не стал бы в детали вдаваться", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин также заявил о неизбежном восстановлении отношений с Украиной.

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