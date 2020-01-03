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3 января • обновлено в 18:21
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Оценили обмен и транзит: Путин и Макрон провели переговоры по Украине

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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в пятницу, 3 января, в ходе телефонного разговора обсудили состоявшийся обмен пленными между Киевом и "Л/ДНР" и новый контракт по транзиту газа.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что инициатором разговора стал французкий лидер.

"Рассмотрены основные аспекты урегулирования "внутриукраинского" конфликта. Акцентирована важность последовательной реализации минского "Комплекса мер" и решений, принятых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже", – сказано в сообщении.

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Путин и Макрон провели переговоры по Украине

Путин и Макрон провели переговоры по Украине

Макрон одобрительно высказался об обмене удерживаемыми лицами, который прошел 29 декабря. "Дана позитивная оценка заключению в конце 2019 года "пакетной" сделки по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины", – добавили в Кремле.

Лидеры также затронули некоторые вопросы двусторонней повестки дня, условились о продолжении контактов.

Как сообщал OBOZREVATEL, одной из главных тем беседы Путина и Макрона также стала ликвидация войсками США на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Обмен пленными Поставки газа в Украину
Персоны
Владимир Путин Эммануэль Макрон
Теги
транзит газа нормандский формат
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Николаев Олег
Николаев Олег
Старшие говорят, украинцам не подхрюкивать..
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Дoлбoëбню,как всегда ,не пригласили...
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