"Майдан" в Грузии из-за Путина: Бабченко указал на выгоду Кремля

Кремль может воспользоваться ситуацией дестабилизации в Грузии в любой момент.

"Надо понимать, что Россия – такая страна, которая в любой момент может предпринять что угодно", – сказал в комментарии OBOZREVATEL российский журналист Аркадий Бабченко.

"Такие переходные периоды, переломные моменты они действительно любят, чтобы воспользоваться ими, под шумок ввести вежливых человечков, что-то отжать, паспорта раздать или своих граждан там позащищать. Я этот вариант рассматриваю как вполне вероятный – то, что Россия может воспользоваться этой ситуацией", – заметил он.

Протесты в Грузии

В то же время, по оценкам журналиста, в нынешней ситуации Кремлю это не нужно. "Ситуация на Кавказе Россию устраивает, ситуация с Грузией Россию устраивает. России на данный момент это просто не нужно. Но если она поймет, что ей будет нужно, она влезет, конечно", – сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли президент России Владимир Путин использовать Грузию для решения "проблемы 2024" – продления своего срока пребывания во власти после окончания президентской каденции, - Бабченко сказал: "Я не вижу, как эту проблему решить через Грузию. Я думаю, они будут решать эту проблему через Беларусь, создание нового государства. Присоединение Грузии сейчас само по себе невозможно, хотя там и так пошел откат в сторону России. Пока Путину туда не надо лезть".

Журналист также поделился прогнозом о том, как будут развиваться события в Грузии. "Я думаю, еще несколько дней всё это покипит, а потом, скорее всего, утихнет. Это мой прогноз. Но может и взорваться".

Как писал OBOZREVATEL, в Тбилиси оппозиционные силы вечером 20 июня вышли на массовые протесты. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и потасовок разогнала полиция. Скандал спровоцировало приглашение российского депутата Сергея Гаврилова председательствовать на заседании грузинского парламента.

Один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия заявил, что протесты в Тбилиси продолжатся, однако будут проходить мирно. Он объявил ультиматум местным властям. "Мы требуем немедленной отставки председателя парламента Кобахидзе, отставки министра внутренних дел Гахария, а также внесения изменений в избирательный кодекс, в частности, перехода избирательной системы на пропорциональные выборы", - сказал он.

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