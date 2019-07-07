Путин и Лукашенко проведут тайную встречу по объединению: всплыли дата и место

На следующей неделе (с 8 июля) президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко могут провести закрытые переговоры.

Вероятно, речь пойдет о развитии Союзного государства. Об этом сообщает Znak.com, ссылаясь на "информированного собеседника", а также источник в администрации Путина.

Указывается, что встреча должна произойти 11 июля на острове Валаам (Республика Карелия, РФ).

"К этой дате монахов на острове просят подготовиться к визиту первых лиц", – цитируют журналисты одного из собеседников.

Перед посещением острова Владимир Путин может заехать в монастырь на Коневце, который 7 июля после реставрации освятил патриарх РПЦ Кирилл. Финансирование работ монастырского комплекса осуществляла компания "Роснефть".

При этом ранее в Кремле анонсировали, что встреча президентов России и Беларуси должна состояться 18 июля. По словам Путина, Россия настроена на развитие интеграционных связей с белорусскими партнерами, о чем и должна идти речь на мероприятии.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Официальный сайт президента России

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 июня текущего года Путин сделал заявление о присоединении Беларуси, высказавшись о создании "союзного" парламента и единой валюты для двух стран.

21 июня премьер России Дмитрий Медведев заявил, что Кремль максимально сблизился с Беларусью в вопросах интеграции и создания Союзного государства.

В ответ на это Лукашенко публично выступил против объединения с Российской Федерацией.

"Мы можем попросить, чтобы они [россияне] нас защищали, – ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее. Можем попросить и договориться. Я думаю, по крайней мере, на первых порах, для нашего поколения хватит, ладно там дети – сами пусть разбираются потом. Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу", – сказал он.

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