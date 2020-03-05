Главная Новости
5 марта • обновлено в 20:48
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе: детали встречи

12.8т
Читать материал на украинском

Президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин договорились о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб.

Главы государств согласовали совместный документ по урегулированию ситуации в Сирии, который станет основной для урегулирования обострившегося конфликта в провинции Идлиб, сообщают РИА Новости (чтобы посмотреть фото и видео со встречи, проскролльте новость до конца).

Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе: детали встречи

ria.ru

Страны договорились о введении режима прекращения огня в Идлибе с 00.00 пятницы. При этом Анкара оставляет за собой право отвечать на действия сирийских правительственных сил.

Соглашение включает три пункта:

  • прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта,

  • Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М-4 в Сирии,

  • Россия и Турция с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М-4.

Nрасса М-4 является границей между вооруженными силами Турции и правительственной армией Сирии

Nрасса М-4 является границей между вооруженными силами Турции и правительственной армией Сирии

Карты Google

По словам Эрдогана, Турция и Россия в кратчайшие сроки обеспечат режим прекращения огня, вслед за чем будут предприняты другие шаги, согласованные сторонами. Об этом пишет "Анадолу".

При этом турецкий президент уточнил, что Анкара оставляет за собой права наносить мощные удары в ответ любые атаки сторонников Башара Асада.

Встреча президентов длилась почти 6 часов

Встреча президентов длилась почти 6 часов

twitter.com/dimsmirnov175

Также Эрдоган высоко оценил взаимодействие между с Москвой по ситуации в Сирии. "Дух сотрудничества между Турцией и Россией внес беспрецедентный вклад в международные усилия по прекращению конфликта в Сирии", – сказал он.

В свою очередь Путин выразил уверенность, что достигнутые договоренности станут основой для урегулирования ситуации в Идлибе.

Переговоры президентов в узком и расширенном составах продолжались в Кремле 5 часов и 40 минут.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Конфликт в Сирии
Персоны
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Сирия
Поделиться в Facebook
24
Комментарии
73
40
Смешно
32
Интересно
7
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Смирнов Василий
Смирнов Василий
Блин хiхлы обещали что пердоган уже парад в Дамаске скоро проведёт,Асад в Ростов,москалей за Урал и опять в лужу пёрднули,ну вот всё у них так:)))
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Трамп Парамп
Трамп Парамп
Обоз! За такую информацию Шоколадэнфюрер петя конфеток тебе не пожалует. Ты лучше расскажи как там Крымский мост почти тонет-дай порадеть своим хозяевам.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Трамп Парамп, Эрдоган сказал- Крымский мост - оставить - Турецкио-укаоинские войска пойдут на Москву !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Minaev Alexey
Minaev Alexey
в очередной раз Эрдоган нагнул Рашку- заставил замолкнуть в Сирии- теперь воевать будет Он - Турция ! Как раньше говорил - не мешайте мне в Сирии! Кстати снова Эрдоган в Москве подтвердил - Крым - турецкий !! Крымские татары -ЗА!Украина - за торжество исторической справедливости ,
Показать комментарий полностью
Ответить
5
4
2 из 4 ответов | показать все
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Мельников Дмитрий, дурилка картонная -Путин боится уезжать из Рашки - уже ордера на его арест Интерпол разместил ! СУ ГС
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Minaev Alexey, https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-полное видео нагибания
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги