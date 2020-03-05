Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе: детали встречи

Президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин договорились о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб.

Главы государств согласовали совместный документ по урегулированию ситуации в Сирии, который станет основной для урегулирования обострившегося конфликта в провинции Идлиб, сообщают РИА Новости (чтобы посмотреть фото и видео со встречи, проскролльте новость до конца).

ria.ru

Страны договорились о введении режима прекращения огня в Идлибе с 00.00 пятницы. При этом Анкара оставляет за собой право отвечать на действия сирийских правительственных сил.

Соглашение включает три пункта:

прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта,

Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М-4 в Сирии,

Россия и Турция с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М-4.

Nрасса М-4 является границей между вооруженными силами Турции и правительственной армией Сирии Карты Google

По словам Эрдогана, Турция и Россия в кратчайшие сроки обеспечат режим прекращения огня, вслед за чем будут предприняты другие шаги, согласованные сторонами. Об этом пишет "Анадолу".

При этом турецкий президент уточнил, что Анкара оставляет за собой права наносить мощные удары в ответ любые атаки сторонников Башара Асада.

Встреча президентов длилась почти 6 часов twitter.com/dimsmirnov175

Также Эрдоган высоко оценил взаимодействие между с Москвой по ситуации в Сирии. "Дух сотрудничества между Турцией и Россией внес беспрецедентный вклад в международные усилия по прекращению конфликта в Сирии", – сказал он.

В свою очередь Путин выразил уверенность, что достигнутые договоренности станут основой для урегулирования ситуации в Идлибе.

Переговоры президентов в узком и расширенном составах продолжались в Кремле 5 часов и 40 минут.

Путин об итогах переговоров: Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в оценке происходящего в Сирии. Но каждый раз в критические моменты нам удавалось находить точки соприкосновения. Так произошло и в этот раз pic.twitter.com/DabzoX1w5x — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 5, 2020

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