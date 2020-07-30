Путин хотел дожать Лукашенко, – Венедиктов о попытке объединить Россию и Беларусь

Российский президент Владимир Путин намеревался дожать своего белорусского коллегу Александра Лукашенко до декабря, чтобы добиться объединения двух стран.

Об этом в интервью "Гордону" заявил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Он также отметил, Лукашенко предлагали должность в парламенте.

"Он (Путин) был уверен, что до декабря дожмет Лукашенко. Это я знаю точно. Во-первых, это красиво. Значит, объединение стран, фанфары… Я чего поехал-то к Лукашенко? Я хотел точку получить, а получил не только точку, но и тире с многоточием. Лукашенко мне сказал: "Мне предложили какую-то должность в парламенте. Они там с ума сошли". То есть этот разговор был, понимаете?" – подчеркнул Венедиктов.

По словам журналиста, когда Путин понял, что у него не получилось объединить страны, он осознал, что может стать "хромой уткой".

"Спикер парламента – это второе лицо в государстве. И вот там все поломалось. Я сейчас не буду анализировать почему: были и экономические причины, наверное, и какие-то личностные, возможно. Но когда Путин понял, что у него эта идея не получилась… История в том, что ты становишься хромой уткой", – отметил Венедиктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич высказал мнение, что Россия работает на общую дестабилизацию белорусских институтов власти для того, чтобы после выборов, независимо от того, останется ли Александр Лукашенко, попробовать политически "завязать" на себе страну.