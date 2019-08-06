Путин хочет запугать? Взрыв украинского самолета связали с Зеленским

Атака на украинский самолет Ил-76ТД в Ливии была частью целенаправленной кампании Кремля по дискредитации Украины перед визитом президента страны Владимира Зеленского в Турцию.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем материале для "Информационного сопротивления".

"Если прошлые Ил-76ТД были уничтожены, по странному совпадению, накануне заседания Совбеза ООН по Ливии, а также обсуждения контракта на покупку Украиной у США партии летального оружия, то на этот раз Ил-76ТД с турецким грузом был уничтожен накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию", – обратил внимание он.

В Ливии сбили украинский самолет

Кроме того, Коваленко отметил, что ровно месяц назад на аккаунте Diana Mihailova, осуществляющем антиукраинскую деятельность в Живом Журнале, была опубликована информация именно об этом Ил-76ТД с описанием маршрутов и пунктов отправки и прибытия. На аккаунте появлялись данные и других украинских самолетов.

"Собственно, возникает такое впечатление, что за транспортными самолётами украинских авиакомпаний в Ливии ведется настоящая охота. С учетом того, что силы фельдмаршала Хафтара ещё в прошлом году заручились негласной поддержкой МО РФ, координация их действий в этом вопросе более чем очевидна", – написал эксперт.

По его мнению, особенно ярко это прослеживается в контексте неугасающих попыток дискредитировать Украину на фундаменте гражданской войны в этой стране и участия в незаконных поставках оружия.

Сбитый самолет Соцсети

Коваленко также отметил важную деталь: и уничтожение Ил-76 28 июля, и обстрел 6 августа состоялись по одному сценарию. Первичный слив информации прошел через второсортные площадки информационных войск ГРУ РФ, а далее ее вывели на уровень федеральных СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июля в Ливии во время ракетного обстрела уничтожили два военно-транспортных самолета Ил-76, предположительно принадлежавших частной украинской компании.

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