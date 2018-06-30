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ПолитикаЭкономика

"Путин хочет урвать целый кусок": в Украине приготовили "ответку" в море

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Украина в море пока не может полноценно противостоять России, однако уже сейчас есть факторы, которые сильно раздражают соседнюю страну.

Об этом заявил глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак, сообщает "Апостроф".

"Понятно, что у нас сегодня проблемы с корабельным составом, у нас сегодня не так быстро вводятся в строй даже катера. И даже то, что мы рассчитываем на ракетный "москитный" флот - это только будущее. При этом Россию очень дразнит ситуация, когда, например, в Очакове строится учебный центр, база морской пехоты", - подчеркивает он.

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По словам эсперта, также активным раздражителем для Кремля является то, что американцы передают Украине военные катера.

"Это все вместе взятое создает довольно серьезные раздражители для Кремля и, соответственно, вынуждает его браться за это направление, за целый "кусок", в который они пытаются вгрызться и прогрызть здесь какие только возможно бреши", - сказал Бадрак.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что украинский флот не способен противостоять российскому в Азовском море.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
бабуины, вы дебилы.
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Daks Viktor
Daks Viktor
Смерть ворогам України і на суші і в морі...
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andrei
andrei
Daks Viktor, На суше - не доехать до ворога - не на чем:-) А на море - не доплыть. Тоже не на чем:-))) Мрийте дальше, скакуны.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Daks Viktor, Сала Украине! Смерть творогам! Вот же вы убогие! Гыгыгы.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Звиздец вы смешные, разве может комар сильно раздражать? Прихлопнул его и забыл. Убогонькие!
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2 из 3 ответов | показать все
Пигин Макс
Пигин Макс
Д Алексей, И ещё на Украине нет новостей. Есть только отмороженные пропагандоны и такие лохи как ты, которые во всё это верят.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Д Алексей, Что, зацепило? Не хочется быть мерзким комаром? Ну так вали из этой недостраны.
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