"Путин хочет урвать целый кусок": в Украине приготовили "ответку" в море

Украина в море пока не может полноценно противостоять России, однако уже сейчас есть факторы, которые сильно раздражают соседнюю страну.

Об этом заявил глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак, сообщает "Апостроф".

"Понятно, что у нас сегодня проблемы с корабельным составом, у нас сегодня не так быстро вводятся в строй даже катера. И даже то, что мы рассчитываем на ракетный "москитный" флот - это только будущее. При этом Россию очень дразнит ситуация, когда, например, в Очакове строится учебный центр, база морской пехоты", - подчеркивает он.

По словам эсперта, также активным раздражителем для Кремля является то, что американцы передают Украине военные катера.

"Это все вместе взятое создает довольно серьезные раздражители для Кремля и, соответственно, вынуждает его браться за это направление, за целый "кусок", в который они пытаются вгрызться и прогрызть здесь какие только возможно бреши", - сказал Бадрак.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что украинский флот не способен противостоять российскому в Азовском море.