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3 марта • обновлено в 10:31
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Александр Кушнарь
Александр Кушнарь
Главный редактор Newsader Все статьи автора

Путин хочет сохранить лицо в Сирии

3.6т

Проигрывая войну в Сирии, Россия в отчаянии запустила по всем СМИ пропагандистское сообщение о вводе российской военной полиции в Саракиб – ключевой город, за который сейчас бьются стороны в Идлибе. Это сделано вскоре после того, как российские СМИ распространили заявление Эрдогана о неготовности атаковать россиян (сомнительное обещание, учитывая, что на днях россияне целенаправленно убили более 30 турецких солдат). Наблюдатели на местах пока не увидели россиян в этом городе. Тем не менее, вне зависимости от истинности или ложности этого утверждения, совершенно ясно, что Москва пытается сейчас использовать последний аргумент труса: она умоляет Эрдогана остановиться и позволить Кремлю сохранить лицо. Такой сигнал.

Война в Сирии

Война в Сирии

Чарльз Листер назвал это "тестом для Турции". Тем временем Эрдоган обещает остановить Асада во что бы то ни стало, предупредив, что "потери, которые несут сторонники Башара Асада в плане живой силы и техники – это лишь начало". Вместе с тем россияне и асадиты бомбят Серакиб. Воспользовавшись этим, наземные войска, по некоторым данным, сумели все-таки перезахватить большую часть города. Ставки повышены. Без турецких F-16 повстанцам будет очень тяжело. Анкаре предстоит принять сложное решение, находящееся в политической, а не военно-тактической плоскости.

UPD. Syria Call (через Кирилл Семенов): "Заявление России о размещении своей военной полиции в городе Саракиб, к востоку от Идлиба, является не более чем фальшивой новостью - представитель Сирийской национальной армии"

UPD. Наблюдатели сообщают о сотнях погибших солдат режима Асада в последние дни в Саракибе и его окрестностях.

Нет сомнений, что Россия сейчас агрессивно применяет методы информационной войны. Уровень информационного шума зашкаливает.

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Автор
Александр Кушнарь Александр Кушнарь
Темы
Война Конфликт в Сирии
Персоны
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Сирия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Александра Кушнаря
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Марченко Юра
Марченко Юра
Если бы Путин умолял Эспумизана то он бы на карачках полз бы в Стамбул,, а не наоборот
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Умоляет, иначе его ждёт участь котлов ВСУ!
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