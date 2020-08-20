Путин хочет поглотить Беларусь, а затем вышвырнуть Лукашенко, – Пионтковский

Кремль поможет Александру Лукашенко, который находился на посту президента Беларуси пять сроков подряд, ради изменения конституции республики и ее поглощения.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" российский политолог Андрей Пионтковский, сообщила Сегодня. Он подчеркнул, что настоящим игроком сейчас является не Лукашенко, а Кремль и Путин.

Политолог напомнил, что за последние несколько дней Лукашенко четырежды звонил Путину и рассказывал “о чернокожих натовских войсках, которые сначала захватят Беларусь, а потом и Россию, видимо, какие-то струны в душе Путина затронули".

Пионтковский заявил, что до недавнего времени в Кремле колебались – поддерживать Лукашенко или оппозиционеров, но теперь сделали выбор в пользу диктатора. При этом политолог предположил, что масштабной военной помощи не будет.

"Такого вот вмешательства как в Чехословакии в 58-м или в Венгрию в 56-м с танками и дивизиями, просто нет необходимости – с кем там воевать и как потом оккупируют страну. И даже того, что было в Украине – Гиркина, "зеленых человечков", – того тоже сейчас не нужно. Лукашенко нужны дополнительные ОМОновцы, дополнительные палачи, садисты готовые расправляться с протестующими, как белорусский ОМОН под началом генерала Караева делал первые три дня. Вот такую помощь Москва безусловно окажет. И я даже подозреваю, что уже оказывает", – рассказал Пионтковский.

Он отметил, что 1 500 человек минского ОМОНа почти удержали ситуацию в стране. Увеличить это количество в пять раз, т.е. прислать шесть тысяч таких же "палачей" из Росгвардии, одев их в белорусскую форму, Путину ничего не стоит.

"Наверняка там российские военнослужащие готовы принять участие в разгоне волнений. Они присутствуют. Эту помощь Кремль решил Лукашенко оказывать, что, конечно, продлит агонию Лукашенко, но мне кажется не изменит принципиально ситуацию", – сказал эксперт.

Также он отметил, что плану Кремля по поглощению Беларуси долго сопротивлялся сам Лукашенко, но теперь с этим не согласится белорусский народ.

"Это аншлюс, которому Лукашенко очень долго сопротивлялся. Не потому, что Лукашенко патриот Беларуси, а потому, что он лично не хотел менять свою позицию диктатора на позицию секретаря Минского обкома. А сейчас он каждый день умоляет Путина: "Помоги, я согласен на все". Он на все согласен, но белорусский народ не согласен”, - сказал политолог.

По его словам, сейчас Кремль оказывает поддержку Лукашенко не просто так, а рассчитывает через изменения в Конституцию протолкнуть аншлюс с поглощением Беларуси.

"Сейчас они надеются из загнанного Лукашенко в угол вырвать вот тот вожделенный аншлюс, которого они добивались 25 лет и, в частности, этот проект Конституции, да еще референдум, там все будет запутано в такие статейки, что можно будет постараться народу навязать. Во всяком случае, они вот так вот рассчитывают. Если Москва получит от Лукашенко то, что ей нужно, – новая Конституция, которая фактически означает исчезновение Беларуси, – то зачем он дальше им будет нужен. Вышвырнут его, сохранят ему жизнь за то, что был в этом проекте. Его поместят в Ростов или на дачу под Москвой", – резюмировал Пионтковский.

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