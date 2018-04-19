Владимир Путин действует в парадигме "обиженного". Мне всегда казалось, что он не противник Запада – он хочет быть его успешной частью, а не обивать его пороги.И Запад совершил огромные ошибки, не пригласив Россию в НАТО в начале 2000-х годов, не заключив с Москвой договора об ассоциации с ЕС, и т.д. Нельзя быть в безопасности, когда на ваших восточных границах есть такой монстр:вУкраине это сейчас поняли, но дорогой ценой. И если в свое время Запад имелбыстратегиюинкорпорирования России,Путин,вполне возможно,давножилбынаСардинии по соседству с Берлускони, а в Укра­ине был мир.

Но так как этого не случилось, мы получили болезненно обиженного человека, владеющего страной с ядерным оружием и газовым кра­ном как своей личной собственностью; человека, более всего желающего по­казать тем, кто не взял его в свою "песочницу", что он намного более крут – и даже может разломать всю песочницу, если с ним не будут играть в под-давки. Путин может не хотеть конфронтации с Западом – но он хочет иг­рать в "свою игру", а Запад не соглашается. Отсюда и проблемы. Как в той песне "Машины времени": он не хочет прогибаться под мир, а хочет, чтобы мир прогнулся под него. Это – его цель. Насколько она "рациональна", я не берусь судить.

Новости Путин будет мстить

Думаю, его следующий срок – это время оченьистерическойполитики,не приносящей желаемых результатов практически ни на одном из направлений. Путин не любит работать "под давлением" – а "вызовы" как раз таковым и являют­ся. Мне не кажется, что он стремится с ними справиться: он будет скорее де­лать вид, что всё идёт так, как он хочет. Внутри страны ожидания (по край­ней мере, в экономической сфере) крайне низки: никто не надеется на рост уровняжизни–главное,чтобы не ускорилось обнищание и не росли быстро цены.

Во внешней политике население верит в то, что Запад чуть ли не ведёт с Россией войну – и поэтому для поддержания своей популярности пре­зидентудостаточнодемонстрировать, что Россию никто не завоевал. Что ка­сается Скрипаля или Сирии, то Кремль живёт в совершенно параллельной реальности – и я даже могу допустить, что там действительно считают, что Скрипаля отравилалично Мэй, а зарин в Сирии исламисты варят прямо в казанахдля плова.

И живя в такой параллельной реальности, Путин будет "справляться с вызовами" в ней же: рассказывать людям не о том, сколько в стране построено дорог, а сколько выделено на это денег; показывать не ра­кеты,амультфильмыоних;каждыйгодменять систему экономического учё­та, чтобы убеждатьвсехв экономическом росте. Почин, кстати, уже положен в 2017 г., когда по непонятной методике пересчитали в сторону повышения хозяйственные итоги 2015 и 2016 годов. Реальные же проблемы будут игно­рироваться настолько, насколько это только возможно.