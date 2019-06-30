"Путин – х*йло!" Пропагандистам РФ устроили "теплый прием" в Минске

В сети показали видео разговора белорусского активиста с российскими пропагандистами, которые приехали снимать сюжеты в Минске.

Роликом на странице в Twitter поделился блогер с ником Vitauskas (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

"Минск встречает путинских геббельсов и передаёт привет их сказочному хозяину", – написал в посте он.

Иллюстрация

Гражданин Беларуси на камеру заявил, что "Путин – х*йло", назвав кремлевских журналистов "пропаган*онами".

"Нигде нет столько вранья, как у вас", – сказал он оператору одного из российских телеканалов. "А Украина?" – ответил тот, на что возразил активист.

Скрин видео

"Гнать их, тварей, обратно в лепрозорий", "В РФ по ТВ оголтелая пропаганда и оскорбление других народов", "У них на лицах написано, что они орки", "Позорище", – пишут в комментариях к ролику.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Минск встречает путинских геббельсов и передаёт привет их сказочному хозяину 👏👏 pic.twitter.com/3o1y4WnCEl — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas___A) June 30, 2019

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Россия начинает проигрывать информационную войну против Украины. Но несмотря на это, кремлевские СМИ и публичные лица продолжают озвучивать все новые фейки.

Одиозный Владимир Жириновский заявил, что Украина – это "партизанский отряд" и единственный для нее способ стать государством – это войти в состав РФ.

Главарь оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов утверждает, что все страны, где "ущемляют российский язык", деградируют.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о "необандеровцах" которые, якобы, регулярно маршируют по Киеву.

А в эфире пропагандистской передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" Харьков в очередной раз попытались назвать "русским городом".

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