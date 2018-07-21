Розмови про деокупацію - це химера. А розмови ніби "насправді" Путіну не потрібен Донбас - цивілізаційне нерозуміння Росії і росіян

Одна з пропозицій, яке Володимир Путін зробив Дональда Трампа під час їх зустрічі в Гельсінкі, стосувалася проведення на окупованій Росією території Донбасу "референдуму", за результатами якого жителі повинні висловитися про майбутній статус території. При цьому Путін явно не бажає, щоб ця пропозиція довго залишалася конфіденційною, пише Віталій Портніков для Espreso.tv.

Ми дізналися про неї не від американської сторони, а від якихось людей, які були присутні на зустрічі Путіна із послами Російської Федерації. Такі зустрічі із дипломатами, як правило, суто конфіденційні. І ця інформація - ніякий не витік. І виходить вона, звичайно ж, не від послів, які вирішили ризикнути посадами і закласти начальство. Це - інформація самій президентській адміністрації, яка таким чином хоче вкинути її в публічний простір і змусити обговорювати.

Крім того, російській стороні важливо продемонструвати, що Трамп ідею референдуму не відкидав. Що він готовий над нею думати. Тобто те, що з точки зору президента Сполучених Штатів статус окупованих територій може бути змінений, їх можна буде відірвати від України і приєднати до Росії або зробити формально "незалежними" республіками. І з російської точки зору це - не жарт. Адже якщо Сполучені Штати виступали за проголошення незалежності колишньої сербської автономії Косово, то чому вони не можуть визнати Крим і Донбас?

Тим, хто перебуває всередині української політичної парадигми, ця ідея Путіна здасться простою пропагандою, спробою зіграти в конструктивність. Але насправді це реальність і є. Росія дійсно хоче нормалізації відносин зі Сполученими Штатами. Але за умови відновлення свого впливу на Україну і збереження за собою контролю над Донбасом (Крим навіть не обговорюється). Ніяких інших варіантів в Москві навіть не розглядають.

Саме тому всі розмови про деокупацію - це химера. А розмови про те, що "насправді" Путіну не потрібен Донбас - цивілізаційне нерозуміння Росії і росіян.

Що значить не потрібен Донбас? А Південна Осетія Путіну потрібна? А Придністров'я? А в самій Росії - що, йому так потрібна Чечня, наприклад? А Курили - просто необхідні? На Заході і в Україні не розуміють елементарного. Територія, на яку ступив чобіт російського солдата, повинна залишатися російської стільки, скільки є можливість цю територію утримувати.

І ніхто в Росії - від президента до останнього обивателя не збирається цю концепцію переглядати. Бо не буде цієї концепції - не буде тієї Росії, яку ми знаємо.

Саме тому референдум може здаватися Путіну одним з ефективних виходів з української кризи. Він легітимізує російську присутність, дає можливість Трампу зберегти обличчя - адже народ захотів! - і далі домовлятися з Путіним по більш серйозним питанням. А те, що народ "захоче", думаю, всім зрозуміло. На такому "референдумі" 90 відсотків учасників "проголосує" хоч за незалежність, хоч за приєднання, хоч за політ на Марс всім Донбасом. Що напишуть в бюлетені - за те і "проголосують".

Так, такий підхід не виглядає з нашої точки зору реалістичним. Але від цього він не стає менш небезпечним. Тому що такі припущення - як іржа, яка роз'їдає сталь. І не тільки сталь міжнародного визнання територіальної цілісності України, а й сталь самого ставлення українців до цієї цілісності.

Запевняю вас, вже завтра - якщо не сьогодні - на контрольованих з Москви українських телеканалах з'являться "експерти", які будуть говорити про "непотрібність населення, яке висловиться за Росію", про можливість "обміняти Донбас і Крим на вступ в НАТО і ЄС" і ще "помиритися з Росією". Раз вони хочуть - хай ідуть, а ми знову будемо жити добре. Навіщо нам війна, нам потрібен мир! Навіщо нам цей Донбас? Нічого не нагадує?

І не потрібно тішити себе ілюзією, що у багатьох наших співгромадян такі ідеї знайдуть менш серйозний відгук, ніж у Дональда Трампа.