Путин, готовься! НАТО заявил о расширении военной поддержки Украины

Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил о намерении расширить военную помощь Украины.

Такое заявление прозвучало во время пресс-конференции по итогам заседания военного комитета Альянса, Так, Уолтерс уточнил, что речь идет о продолжении обучения войск и о расширенном сотрудничестве с целью защиты территории Украины, передает "24".

"Что касается поддержки Украины со стороны США, то мы будем продолжать сильное сотрудничество в сфере обучения, которое у нас было в последние годы", – заявил он.

НАТО aftag.info

В свою очередь председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что на полях заседания провел встречу с экс-главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко. Альянс подтвердил экс-главе Генштаба ВСУ о дальнейшей поддержке Украины в оборонной сфере.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пич также обратился с жестким призывом к России и потребовал вернуть Крым Украине и отпустить пленных моряков.

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