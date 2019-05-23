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Путин, готовься! НАТО заявил о расширении военной поддержки Украины

3.4тЧитать материал на украинском

Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил о намерении расширить военную помощь Украины.

Такое заявление прозвучало во время пресс-конференции по итогам заседания военного комитета Альянса, Так, Уолтерс уточнил, что речь идет о продолжении обучения войск и о расширенном сотрудничестве с целью защиты территории Украины, передает "24".

"Что касается поддержки Украины со стороны США, то мы будем продолжать сильное сотрудничество в сфере обучения, которое у нас было в последние годы", – заявил он.

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НАТО

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В свою очередь председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что на полях заседания провел встречу с экс-главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко. Альянс подтвердил экс-главе Генштаба ВСУ о дальнейшей поддержке Украины в оборонной сфере.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пич также обратился с жестким призывом к России и потребовал вернуть Крым Украине и отпустить пленных моряков.

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Тема
Военная помощь Украине
Место
Украина
Тег
НАТО
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de lik
de lik
Значит хахлам вислоухим надо кастрюли подготовить по размеру рыла, и шаровары простирнуть от прошлого скакла, да запасные приготовить
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Значится убойный цех свiдомого бидла, будет работать ыщо интенсивнее!!
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
В сфере обучения? Будут учить хохлов как надо правильно сдаваться в плен России? Так они вроде и сами в этом плане могут америкосов подучить)
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