''Путин готовится'': названы новые цели России для захвата

Президент России Владимир Путин готовится к эскалации сухопутных боевых действий не только на территории Украины и Сирии, но и в Прибалтике и Беларуси.

Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков. Он считает, что Беларусь для РФ является дружественной страной только на словах.

"Технически нет никаких проблем завтра послать диверсантов, объявить Гомельскую народную республику, Таллинскую народную республику и так далее. Как мы помним, Сталин объявил в 1939 году, что Советский Союз не воюет с Финляндией, а поддерживает Финскую народную республику и товарища Куусинена (председатель Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР. - Ред.), который сам сидел в Москве при этом", - отметил Жаворонков.

Сергей Жаворонков

Эксперт также подчеркнул, что частые заявления российского лидера о высоком ядерном потенциале страны могут быть лишь запугиванием.

"Мне кажется, что разглагольствования Путина о ракетах, о ядерном оружии - это некое средство психологической войны. Сам Путин ни к каким ядерным войнам не готов - это из всей его биографии и географии размещения активов и родственников его друзей не следует", - сказал Жаворонков.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Россия в ООН публично объявила о том, что готовится к войне с США, так как страна якобы вынуждает Кремль к агрессивным мерам.