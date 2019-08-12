Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

Путин готовит оружие апокалипсиса: стало известно, что рвануло под Архангельском

4.6т Читать материал на украинском

Смертельный взрыв на военном полигоне под Архангельском (Россия), при котором погибли 5 и пострадали 3 человек, может быть связан с испытаниями ракет "Буревестник", "Циркон" или "Посейдон".

Об этом сообщает ВВС-Украина. Так, роскорпорация "Росатом" ранее заявляла, что все пятеро умерших военных участвовали "в работе, связанной с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты".

Радиоизотопные источники питания используют энергию, возникающую в результате радиоактивного распада.

Новости
Ударила молния? В России прогремели новые взрывы на арсенале с оружием: много раненых

Центр, где произошло ЧП

Центр, где произошло ЧП

Readovka

При этом британский политолог, один из ведущих экспертов по России Марк Галеотти считает, что нынешние новые российские разработки – это продолжение разработок времен СССР, которые "сняли с полки" и выделили на них финансирование.

Испытания ракеты "Буревестник"

Испытания ракеты "Буревестник"

Министерство обороны РФ

Ракеты "Циркон", как говорят в Минобороны РФ, в восемь раз быстрее скорости звука. "Посейдон" – это подводная ракета повышенной дальности, которая запускается с субмарины.

Эти разработки часто называют "оружием апокалипсиса". Как добавил Галеотти, вряд ли данные ракеты могут быть использованы в любой другой ситуации, кроме как во время полномасштабной ядерной войны.

Отметим, еще до начала испытаний Минобороны создало зону отчуждения в районе Двинского губы – одной из крупнейших заливов Белого моря. Она закрыта для гражданских по крайней мере до сентября текущего года.

Концептуальный вид ракеты "Циркон"

Концептуальный вид ракеты "Циркон"

region29.ru

"Посейдон"

"Посейдон"

Скрин видео Министерства обороны РФ

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Взрыв на полигоне под Архангельском" на OBOZREVATEL.

Темы
Взрыв на полигоне под Архангельском Российская военная угроза
Место
Россия
Теги
взрыв ракеты оружие ядерное оружие фотографии
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
28
7
Смешно
6
Интересно
15
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Когда они уже себе создадут чернобыльскую первобытность? Хочется сказать,- здесь была Россия...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
Нынешние новые российские разработки – это продолжение разработок времен СССР ?! Ну надо же какие тупые ведущие политологи в Англии. А что тогда говорить об их Не-ведущих политологах? )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...