Путин готовит оружие апокалипсиса: стало известно, что рвануло под Архангельском

Смертельный взрыв на военном полигоне под Архангельском (Россия), при котором погибли 5 и пострадали 3 человек, может быть связан с испытаниями ракет "Буревестник", "Циркон" или "Посейдон".

Об этом сообщает ВВС-Украина. Так, роскорпорация "Росатом" ранее заявляла, что все пятеро умерших военных участвовали "в работе, связанной с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты".

Радиоизотопные источники питания используют энергию, возникающую в результате радиоактивного распада.

Центр, где произошло ЧП Readovka

При этом британский политолог, один из ведущих экспертов по России Марк Галеотти считает, что нынешние новые российские разработки – это продолжение разработок времен СССР, которые "сняли с полки" и выделили на них финансирование.

Испытания ракеты "Буревестник" Министерство обороны РФ

Ракеты "Циркон", как говорят в Минобороны РФ, в восемь раз быстрее скорости звука. "Посейдон" – это подводная ракета повышенной дальности, которая запускается с субмарины.

Эти разработки часто называют "оружием апокалипсиса". Как добавил Галеотти, вряд ли данные ракеты могут быть использованы в любой другой ситуации, кроме как во время полномасштабной ядерной войны.

Отметим, еще до начала испытаний Минобороны создало зону отчуждения в районе Двинского губы – одной из крупнейших заливов Белого моря. Она закрыта для гражданских по крайней мере до сентября текущего года.

Концептуальный вид ракеты "Циркон" region29.ru

"Посейдон" Скрин видео Министерства обороны РФ

Как сообщал OBOZREVATEL:

В "Росатоме" сообщали, что взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел из-за стечения факторов.

В городах Архангельск и Северодвинск из-за угрозы радиации в аптеках начали массово скупать йод.

Комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в Вене заявила о том, что во время взрыва была зафиксирована сейсмическая и инфразвуковая активность.

Ранее отмечалось, что взрыв произошел на морской платформе. После завершения испытаний случилось возгорание топлива ракеты с последующей детонацией.

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